Популярные горнолыжные курорты Пермского края

Аномальные декабрьские морозы наконец-то отступили, и популярные горнолыжные комплексы Прикамья возвращаются к работе.

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Где в Пермском крае можно покататься с ветерком по склонам на лыжах и сноуборде? Какой инфраструктурой могут похвастать крупные (и не только) горнолыжные курорты в регионе? Сколько стоят прокат инвентаря, подъемники и услуги инструкторов в этих центрах?

Все это – в обзоре «ФедералПресс».

Всесезонный курорт «Губаха»

«Губаха» – пожалуй, одно из самых известных и популярных мест в Прикамье у горнолыжников и сноубордистов. Сюда можно приехать уже только для того, чтобы полюбоваться дивными видами с горы Крестовой. Добавьте к этому настоящее раздолье для сторонников активного зимнего отдыха. В их распоряжении семь сертифицированных трасс, протяженность которых составляет от 100 до 2600 метров, а максимальный перепад высот равен 310 метрам.

Есть где развернуться любителям экстрима: благо в одном из самых крупных горнолыжных комплексов Урала имеется 11 зон для фрирайда.

На всесезонном курорте «Губаха» работают шесть бугельных подъемников и первая в крае четырехместная кресельная канатная дорога.

Также здесь имеются учебный ленточный подъемник SunKid, сноупарк LuckyPark с различными фигурами и трамплинами. У подножия горы Крестовой расположены два хостела, а на вершине – 15 гостевых коттеджей.

Кстати, в конце декабря здесь собираются открыть первую в России смотровую площадку на горнолыжном курорте. Ее установят на вершине Крестовой. Общая высота составит 49 метров, сама смотровая площадка будет на отметке 40 метров.

Для поклонников водных процедур есть три бани-бочки и две японские бани-купели Фурако.

Всесезонный курорт «Губаха» находится примерно в 200 км от Перми. Добраться можно не только на автомобиле: в выходные сюда следует специальный горнолыжный экспресс из столицы Прикамья. Кроме того, ежедневно ходит автобус GUBAHABUS.

Горнолыжный курорт «Такман»

Не менее популярный у райдеров горнолыжный курорт «Такман» находится рядом с Чусовым – в пяти километрах от города (приблизительно 149 км от Перми). Когда-то на его склонах проводили даже зимние этапы чемпионата России по авторалли.

Сегодня для любителей скоростных спусков на лыжах и сноубордах на «Такмане» обустроены 11 трасс. Их протяженность варьируется от 300 метров (учебная трасса) до 1,8 км. Плюс имеются четыре зоны для фрирайда и сноупарк.

Развита и другая инфраструктура. Так, прямо у склонов расположены шесть гостиниц. Номера в них стоят от 4 до 7,5 тысячи рублей в сутки. Можно снять весь коттедж: это обойдется от 12 до 45 тысяч за день.

Гости «Такмана» могут попариться в двух русских банях, рядом с которыми находятся подогреваемые купели под открытым небом. Есть на курорте детская комната, где за детьми может присмотреть воспитатель. Работает прокат снегоходов и тюбинга.

Как и в случае с курортом «Губаха», чтобы добраться на «Такман» из Перми в выходные, можно воспользоваться скоростной «Ласточкой». Она довезет до Чусового, а оттуда организован автобусный трансфер до курорта.

«Ашатли-парк»

Комплекс «Ашатли-парк» находится в Урочище Семселякская Шишка (Бардымский муниципальный округ, порядка 185 км от Перми). Фанатов горных лыж и бордов здесь ждут пять трасс на любой вкус, в том числе учебная. Их общая длина – 2,74 км, а перепад высот – 110 метров.

Остановиться можно в пяти домах разного типа. Они рассчитаны на разное количество гостей – от 4 до 20 человек. После интенсивных зимних развлечений можно попариться в классической русской бане на дровах.

Горнолыжный комплекс «Иван-гора»

Один из ближайших к краевой столице горнолыжных комплексов «Иван-гора» находится в поселке Гамово (25 км от Перми). Гостям здесь доступны пять подготовленных склонов разного уровня сложности и протяженности (от 270 до 650 метров). Имеются трамплины для сноубордистов, хаф-пайп (130 м). Действуют два подъемника.

На территории уютного комплекса есть гостевые дома для дневного пребывания, места для пикника, баня. Стоимость аренды домиков варьируется от 3 до 12 тысяч рублей за день в зависимости от их типа.

Горнолыжный комплекс «Жебреи»

Еще один комплекс – «Жебреи», он находится недалеко от Перми в одноименной деревне (30 км от краевой столицы). На местных склонах, которые устремляются к берегу живописной Сылвы, оборудованы шесть трасс разного уровня сложности с искусственным оснежением. Их длина варьируется от 600 до 900 метров, общая протяженность равна пяти километрам, а перепад высот составляет 110 метров. Имеется сноуборд-парк (его протяженность 300 метров) с трамплинами, рейлами, пикник-тейблом.

Горнолыжный комплекс располагает четырьмя бугельными подъемниками и одним подъемником (baby lift) на учебном склоне.

Центр активного отдыха «Полазна»

Центр «Полазна» располагается на территории заказника «Лунежские Горы» рядом с Полазной (45 км от Перми). Для любителей прокатиться с ветерком здесь обустроены учебный склон и трасса (350 метров) средней степени сложности для горнолыжников и сноубордистов. В сноупарке установлен тарелочный подъемник.