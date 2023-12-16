Куда съездить одним днем в новогодние праздники недалеко от Москвы

В этом году в Новый год мы будем отдыхать с 31 декабря по 8 января – практически полноценный отпуск.

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Не всегда есть возможность уехать в путешествие на все каникулы, но перезагрузиться и сменить картинку полезно каждому. А для этого бывает достаточно и пары дней.

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Рассказываем, куда можно прокатиться на новогодних праздниках недалеко от Москвы.

Кострома

Сетевое издание m24.ru

Кострома с ее резными теремами круглый год похожа на сказочный пряничный домик, а в новогодних декорациях – особенно. Самый известный терем в городе – Асташово, в нем можно даже переночевать и почувствовать себя боярином, но бронировать номер нужно за несколько месяцев, попасть на экскурсию по терему – уже проще, но тоже по предварительной брони, но погулять по территории можно совершенно бесплатно и без бронирований.

Чуть меньше ажиотажа в тереме Погорелово, хотя здесь тоже очень красиво, а вот знаменитый терем Снегурочки под Новый год особенно популярен – мест на экскурсиях обычно хватает всем.

Оценить красоту местной архитектуры можно в местном музее деревянного зодчества под стенами Ипатьевского монастыря. Постройки, выставленные здесь, искали по деревням Костромской области, разбирали и заново собирали в музее по особой технологии.

Также Кострома славится своим сыром: здесь есть музей сыра, а покупать сырные сувениры рекомендуют на тематической бирже в Мучных рядах в центре города.

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего – на "Ласточке"с Ярославского вокзала, в пути – 4 часа, стоимость билета – от 1 250 рублей в одну сторону.

Трехзвездочный отель в центре Костромы обойдется от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих, но лучше рассчитывать от 5 500 рублей в сутки.

Тула

Сетевое издание m24.ru

В Туле интересен не столько сам город, сколько окрестности. В первую очередь это Ясная Поляна, где Лев Толстой написал "Анну Каренину" и "Войну и мир". При желании там даже можно остаться переночевать (стоимость номера на двоих – от 2 200 рублей в сутки), а в ресторане при гостинице можно попробовать блюда, приготовленные по рецептам Софьи Толстой.

Также неподалеку от города находится знаменитое Куликово Поле и усадьба Поленово на берегу Оки, где жил и творил художник Василий Поленов.

В самой Туле стоит сходить в музей самоваров и пряников, где эту местную достопримечательность можно еще и попробовать, для любителей более современных развлечений есть интерактивный музей станка и хипстерское пространство "Искра".

Как добраться и сколько стоит: на электричке или поезде с Курского вокзала, в пути – от 2 до 3,5 часа, стоимость проезда – от 560 рублей в одну сторону.

Номер на двоих в трехзвездочном отеле на новогодних праздниках обойдется от 3 300 рублей в сутки.

Великий Новгород

Сетевое издание m24.ru

Великий Новгород – еще один портал в прошлое. Это один из самых древних городов России, Новгородский Кремль датируется 15-м веком и однажды был включен в список самых красивых замков в мире по версии CNN Travel.

Новгород иногда называют русской Флоренцией, благодаря изобилию архитектуры с самой разнообразной настенной живописью. При этом город довольно компактный, обойти их все и рассмотреть всю эту красоту запросто можно за пару дней.

С экскурсией или без (если повезет, попадете на театрализованную) можно погулять и по Ярославову дворищу и полюбоваться на памятники архитектуры 12–16 веков.

Всевозможные образцы деревянной архитектуры можно увидеть в музее Витославицы, там же – познакомиться с деревенским бытом, а с 1 по 3 января гостей ждет там специальная новогодняя экскурсионная программа.

Как добраться и сколько стоит: ночным поездом с Ленинградского вокзала, в пути – около девять часов, стоимость билета – от 2 000 рублей в одну сторону.

Номер на двоих в трехзвездочном отеле на новогодних праздниках обойдется от 3 500 рублей в сутки.

Рязань

Сетевое издание m24.ru

В Рязани очень симпатичный исторический центр, который к Новому году еще и украсят. Особенно приятно гулять будет по пешеходной улице Почтовой и Лыбедскому бульвару, на котором, кстати, также будет работать каток.

В Торговом городке можно закупиться новогодними сувенирами, а в Лесопарке будет работать резиденция Деда Мороза, где можно лично передать ему свое письмо.

Стоит сходить в Музей истории рязанского леденца, где не только расскажут о том, причем здесь цесаревич Александр, но и научат, как самому сделать леденец, как его можно украсить.

Познакомиться с достопримечательностями города можно будет также из окна специального троллейбуса № 3, который в праздничные дни будет кататься по городу, а также послушать разные исторические подкасты и посмотреть иммерсивнные спектакли.