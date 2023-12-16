Аэропорт Волгограда удвоил число пассажиров на международных линиях

Число пассажиров на международных линиях в аэропорту Волгограда по итогам 11 месяцев 2023 года выросло более чем в два раза по отношению к аналогичному периоду 2022 года - до 73 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Айнетдинов.

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"На внутренних линиях [по итогам 11 месяцев 2023 года] было обслужено 1 млн 375 020 человек (+9,7%), на международных - 73 тыс. 315 человек (+126%)", - сказал он.

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По данным пресс-службы аэропорта Волгограда, на международных линиях с января по ноябрь 2022 года было обслужено 32 496 человек. Таким образом, пассажиропоток за год вырос в 2,2 раза.

Как уточнил Айнетдинов, существенный рост показателя пассажиропотока аэропорта обеспечен увеличением числа рейсов в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Так, в этом году было возобновлено регулярное авиасообщение с Азербайджаном - в Баку начал летать национальный перевозчик "Азербайджанские авиалинии"; рейсы авиакомпании "Победа" в Стамбул обеспечили регулярное авиасообщение с Турцией; открыто авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами - туда летают авиакомпании Flydubai и "Победа"; авиакомпании "Победа" и Red Wings увеличили объем чартерных перевозок и количество рейсов в Анталью, а "Россия" также выполняет регулярные рейсы в Армению. По России из Волгограда в 2023 году летали в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Пермь, Самару, Новосибирск, Новый Уренгой, Минеральные Воды, Уфу, Нижний Новгород.