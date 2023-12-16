Новая зона отдыха появится возле кемеровского Красного озера

Коммерсанты собираются и дальше застраивать берег Красного озера, уже получено разрешение от властей.

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Неназванная организация добилась от администрации Кемерова разрешения на использование участка недалеко от Красного озера в рекреационных целях.

– Юридическому лицу предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под "оборудование площадки для занятий спортом, водным спортом, спортивной базой или санаторной деятельности", – сказали сайту VSE42.Ru в мэрии.

Что именно будет построено на участке с кадастровым номером 42:24:0201001:1858, пока неизвестно. В горадминистрации подчеркнули, что застройщик не обращался за выдачей разрешения на капитальное строительство.