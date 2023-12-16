Названы регионы России, где можно встретиться с Дедом Морозом

Аналитики составили подборку вотчин Деда Мороза в разных регионах России. RT ознакомился с результатами исследования.

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По словам экспертов сервиса «Яндекс Путешествия», на территории уральской резиденции Деда Мороза есть много разных развлечений, главное из которых — возможность прокатиться в упряжке с северными оленями.

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Отмечается, что полёт из Москвы в Екатеринбург стоит от 3,7 тыс. рублей.

«Резиденция Деда Мороза находится в селе Мостовское в 35 км от Екатеринбурга. Доехать туда можно на автомобиле или автобусом 109 от автостанции Верхняя Пышма до остановки «Сады», а затем пройти пешком около 20 минут до жилья волшебника. В селе Мостовское можно остановиться в трёхзвёздочной гостинице по цене от 7 тыс. рублей за ночь», — объяснили аналитики.

Кроме того, в сервисе посоветовали посетить Кузбасскую резиденцию волшебника в Кемерове.

«Сибирское жильё Деда Мороза устроено в музее-заповеднике «Томская Писаница» в селе Колмогорово. Знаменитый волшебник из Великого Устюга в 2003 году утвердил её в качестве своего представительства на территории Кемеровской области. Дом расположен в комплексе «Сказка», — подчёркивается в исследовании.

Самый доступный авиабилет из Москвы в Кемерово можно купить за 5,3 тыс. рублей.

«Чтобы добраться до музея-заповедника «Томская Писаница» на общественном транспорте, нужно найти остановку «3-й особый», сесть на автобус №559 или №540 и выйти на остановке «Музей Томская Писаница». Рядом с резиденцией нет мест для проживания, однако в Кемерове можно найти гостиницу по цене от 1,6 тыс. рублей за ночь», — порекомендовали эксперты.

Далее в рейтинге идёт резиденция Карельского Деда Мороза — Талвиукко.

«На вотчине Талвиукко можно принять участие не только в отдельных развлечениях, но и в готовых программах. Например, «Северная сага» позволяет глубже погрузиться в атмосферу карельской зимы, а «Прогулка по вотчине» представляет собой полуторачасовое путешествие, в ходе которого можно исследовать все уголки царства волшебника», — отметили в сервисе.

Цены на перелёт из Москвы в Петрозаводск стартуют от 5,6 тыс. рублей. В Чалнинском сельском поселении можно жить в эко-отеле, цены на номера начинаются от 6,9 тыс. рублей за ночь.

В Татарстане, в посёлке Яна Кырлай в 58 км от Казани, находится жильё Кыш Бабая и его дочери Кар Кызы, напомнили в компании.

«Расположенное в живописном парке «Лес Чудес» с рекой Ия, это место предлагает разнообразные развлечения — например, катание на лошадях, горки и знакомство со сказочными персонажами. Полёт из Москвы в Казань обойдётся минимум в 2,4 тыс. рубля и займёт 1 час 40 минут. Вариантов ночлега вблизи тоже нет, зато в Казани можно найти хороший номер в трёхзвёздочном отеле стоимостью от 2,5 тыс. рублей за ночь», — посоветовали специалисты.

Дед Мороз из Кирова, получивший имя Мороз Афанасьевич, живёт прямо в центре города, добавили они. Его можно найти в детском парке «Апполо», где он устраивает квесты и угощает чаем с конфетами.