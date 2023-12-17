На Кубани на зимний сезон забронировано 50% гостиничного фонда

"На первые два зимних месяца уже забронирована почти половина номерного фонда. Неизменной популярностью пользуется горный кластер в Сочи, отели и санатории Анапы и Геленджика. Но в этом году видим интерес и к другим направлениям - горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов, Горячему Ключу", - сказал Кондратьев, добавив, что максимальный спрос у туристов - на новогодние праздники. В целом глубина бронирования достигает четырех месяцев.