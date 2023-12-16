В Выборгском районе появилась новая экотропа «Шесть озер»

«Из Выборгского района наши туристы могут дойти в Санкт-Петербург, посетить несколько ООПТ Санкт-Петербурга и региональных ООПТ Ленобласти. Она велосипедная, пешеходная, лыжная», — заявил Фёдор Стулов, председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти.