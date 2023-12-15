Миллиардер создал туроператора, чтобы размещать вип-туристов в палатках

«Главный вопрос – на базе какой инфраструктуры Николай Буйнов собирается развивать вип-отдых. Надо понимать, что “индивидуалка” – это очень высокая себестоимость, – задается вопросом руководитель туроператора “Байкалов” Анатолий Казакевич. – Сейчас на Байкале, по сути, один премиальный отель – “Байкальская резиденция” на севере озера, где сутки проживания группы до 10 человек стоят миллион рублей. Но условия хорошие, спрос есть – загрузка у них высокая».

Возможно, пятизвездочные отели бизнесмену и не нужны – акцент будет сделан на аутентичности и экологии. Николай Буйнов называет «Нуур 1642» личным проектом (основной его бизнес связан с нефтью), своего рода хобби, и можно предположить, что его деятельность коснется довольно узкой прослойки туристов – друзей и знакомых бизнесмена, разделяющих с предпринимателем его интерес к природным красотам Байкала. Известно, что в 2015 году в Баргузинском районе Республики Бурятия – на восточном берегу озера Буйнов приобрел более трех десятков земельных участков площадью более 800 га. Тема отдыха на Байкале время от времени вызывает жаркие дискуссии. В сентябре на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на озеро. По его словам, инфраструктуры для всех отдыхающих катастрофически не хватает. А через некоторое время появилось еще одно предложение. По мнению научного руководителя Института водных проблем РАН Виктор Данилова-Данильяна, необходимо ввести «экономический барьер» в размере 50 тыс. руб. для каждого, кто захочет посетить Байкал. Как считает ученый, антропогенная нагрузка на уникальное озеро слишком высока и природа с ней может не справиться.