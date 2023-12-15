Миллиардер создал туроператора, чтобы размещать вип-туристов в палатках
Акционер «Иркутской нефтяной компании» и миллиардер Николай Буйнов, занимающий 66-е место в списке богатейших россиян по версии «Форбс», намерен заняться вип-турами. Осенью принадлежащая предпринимателю инвестиционная компания «Верхняя Ангара» учредила фирму «Нуур 1642», которая в конце ноября была включена в федеральный реестр туроператоров. Фирма планирует предлагать экскурсии на собственной технике с участием шеф-поваров, гидов-спелеологов и инструкторов-экстремалов. Туристы смогут также поддержать экологию: высаживать эндемичные виды растений и выпускать в Байкал редких рыб. Проживание предусмотрено в палатках, отелях и на круизном судне.
Туроператоров новость о появлении на рынке нового игрока немного удивила – предложений по дорогому отдыху на Байкале хватает.
«Любая компания может организовать вип-туры под индивидуальных туристов и небольших групп: например, проживание в Иркутске, экскурсии на Байкал на вертолетах или премиальных автомобилях с организацией активностей как зимой, так и летом. Плюс питание», – привела пример директор по рекламе и PR «Русского Экспресса» Анна Филатовская.
Условий для роста потока вип-туристов на Байкале нет.
«Главный вопрос – на базе какой инфраструктуры Николай Буйнов собирается развивать вип-отдых. Надо понимать, что “индивидуалка” – это очень высокая себестоимость, – задается вопросом руководитель туроператора “Байкалов” Анатолий Казакевич. – Сейчас на Байкале, по сути, один премиальный отель – “Байкальская резиденция” на севере озера, где сутки проживания группы до 10 человек стоят миллион рублей. Но условия хорошие, спрос есть – загрузка у них высокая».
Возможно, пятизвездочные отели бизнесмену и не нужны – акцент будет сделан на аутентичности и экологии. Николай Буйнов называет «Нуур 1642» личным проектом (основной его бизнес связан с нефтью), своего рода хобби, и можно предположить, что его деятельность коснется довольно узкой прослойки туристов – друзей и знакомых бизнесмена, разделяющих с предпринимателем его интерес к природным красотам Байкала. Известно, что в 2015 году в Баргузинском районе Республики Бурятия – на восточном берегу озера Буйнов приобрел более трех десятков земельных участков площадью более 800 га. Тема отдыха на Байкале время от времени вызывает жаркие дискуссии. В сентябре на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на озеро. По его словам, инфраструктуры для всех отдыхающих катастрофически не хватает. А через некоторое время появилось еще одно предложение. По мнению научного руководителя Института водных проблем РАН Виктор Данилова-Данильяна, необходимо ввести «экономический барьер» в размере 50 тыс. руб. для каждого, кто захочет посетить Байкал. Как считает ученый, антропогенная нагрузка на уникальное озеро слишком высока и природа с ней может не справиться.