Названы самые популярные у туристов авиамаршруты по России

Определены самые востребованные у туристов авиамаршруты в этом году, сообщает сервис бронирования путешествий. Самый востребованный маршрут — между Москвой и Сочи. Из столицы в Петербург летали 5% туристов. Далее расположились: Калининград, Минводы, Екатеринбург. Наиболее быстро растет спрос на визиты в Грозный, Челябинск и Новосибирск. При этом отмечается, что в целом пассажиропоток внутри страны вырос. По данным аналитиков цифры возвращаются к допандемийным. Эксперты также говорят, что билеты на самолет туристы стали покупать более чем за 15 дней до вылета.