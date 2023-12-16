В Волгоград 23 декабря прибудет поезд Деда Мороза

На железнодорожном вокзале Волгограда 23 декабря с 13.40 до 21.40 будет празднично и весело. Жителей и гостей областного центра ждут праздничные мероприятия.

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Главный зимний волшебник — Дед Мороз выйдет из своего состава на перрон, поздравит волгоградцев с наступающим Новым годом и устроит для детей развлекательную праздничную программу. В этом ему помогут веселые аниматоры.

Кроме того, по заранее купленным билетам волгоградцы смогут пообщаться с Дедом Морозом, пройти квест, посетить представление кукольного театра и, конечно, получить подарок.

Новогодний состав будет украшен красочными гирляндами из сотен фонариков.