В Волгоград 23 декабря прибудет поезд Деда Мороза
На железнодорожном вокзале Волгограда 23 декабря с 13.40 до 21.40 будет празднично и весело. Жителей и гостей областного центра ждут праздничные мероприятия.
Главный зимний волшебник — Дед Мороз выйдет из своего состава на перрон, поздравит волгоградцев с наступающим Новым годом и устроит для детей развлекательную праздничную программу. В этом ему помогут веселые аниматоры.
Кроме того, по заранее купленным билетам волгоградцы смогут пообщаться с Дедом Морозом, пройти квест, посетить представление кукольного театра и, конечно, получить подарок.
Новогодний состав будет украшен красочными гирляндами из сотен фонариков.
Все желающие также смогут приобрести сувениры из Великого Устюга — родины новогоднего волшебника.