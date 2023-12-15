Турпоток по России в январе - октябре вырос почти на 19%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Туристический поток по России в январе - октябре 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом.

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"Туристическая отрасль по итогам текущего года показывает хорошую динамику. За 10 месяцев число турпоездок выросло почти на 19% к прошлому году. И важно, что у нас достаточно широкая география: Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Карелия, - вот эти регионы в 1,5 раза увеличили поток. Калининград и Кузбасс - на треть", - сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В ходе встречи министр напомнил о мерах по развитию в стране туристической инфраструктуры. В частности, бизнес в 2023 году продолжил получать субсидии на строительство модульных гостиниц. По этой программе за два года введено более 4 тыс. номеров. Осенью на эти цели по поручению президента РФ дополнительно выделено 10 млрд рублей на 2023-2024 годы.

Среди регионов по направлению строительства модульных отелей лидируют Алтайский край, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария и Челябинская область. Всего поддержку получат более 630 проектов общей емкостью 14,5 тыс. номеров. Еще 48 тыс. номеров будет построено по программе льготного кредитования крупных отелей, рассказал он.