Северное сияние, киты и олени: ради чего стоит поехать на Кольский полуостров?

Красивая северная природа – главное, что влечет туристов на Кольский полуостров. Живописные склоны Хибинских гор, бескрайняя тундра, стада оленей, берег Баренцева моря, северное сияние и киты, резвящиеся в воде. Рассказываем о чудесах Кольского полуострова и о том, почему поехать туда стоит хотя бы раз в жизни.

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Причина первая. Покататься на сноуборде и побывать во флагманском музее

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Маленькая кабинка подъемника плавно скользит параллельно склону, поднимаясь все выше и выше. Далеко внизу среди полярной ночи островок огней города, а тут все залито ярким светом, звучит музыка и смех. Правда, из окон не посмотреть – они замерзли и покрыты толстым слоем инея, ведь снаружи -15 градусов. На окнах процарапаны надписи: «Волгоград, Казань, Москва». Нехитрая перекличка городов свидетельствует, откуда приехали люди, катающиеся на склонах. Это горнолыжный комплекс на северном склоне горы Айкуайвенчорр, выше города Кировска. Есть трассы и на других склонах.

Хибины – не слишком высокие горы по сравнению с Кавказским хребтом или Альпами. Высшая точка массива Кукисвумчорр, который с трех сторон окружает Кировск, имеет высоту 1143 м над уровнем моря. Но именно невысокие, простые и доступные горы влекут не только горнолыжников и сноубордистов, но и ценителей ски-тура и фрирайда.

«Мы приехали сюда потому, что тут хорошо ставить на горные лыжи детей, – говорит Алена Липартиани. – У нас целая группа родителей и школьников. Тут есть пологие склоны, где хорошо начинать младшим. А пока они катаются с инструктором, родители и старшие ребята успевают получить свой фан – покататься с гор повыше. Кое-кто из мужчин и вовсе отправляется на поиски острых ощущений».

Горнолыжные комплексы Кировска известны еще с 60-х годов прошлого века. Но теперь здесь отличные современные трассы: освещенные,­ расчищенные, хорошо укатанные, снабженные подъемниками, системами искусственного оснежения и всей сопутствующей инфраструктурой высокогорного курорта, включая прокат горнолыжного оборудования, рестораны и сувенирные лавки. Накатавшись, спортсмены отправляются в одну из гостиниц города. Почти в каждой гостинице есть сауна или спа-комплекс: после ветра и снега так хочется хорошенько прогреться!

Сезон тут длится с ноября по май. Но знатоки особенно ценят период с конца февраля до середины апреля, когда полярная ночь уже миновала, много солнца и довольно тепло, но снег еще не тает.

Кировск ­– город совсем небольшой. Но уж если вы оказались в нем, то нельзя не посетить один из лучших в России геологических музеев, который расположен на центральной площади. Музей мирового уровня: полон интерактивных решений и рассказывает не только о минералогическом богатстве Хибинских гор, но и об истории создания самого города. Ведь Кировск строился в 30-е годы прошлого века для добычи апатит-нефелиновой руды, которая была найдена в Хибинах. Именно комбинат по ее добыче и обогащению был и остается градообразующим предприятием.

Значительная часть экспозиции музея посвящена истории промышленного освоения Хибин. Мультимедийные экраны позволяют еще глубже заглянуть в историю здешних мест. Среди необычных экспонатов – телефон, по которому можно позвонить прямо в прошлое! И услышать голоса людей, которые смотрят с фотографий – Сергея Кирова, в честь которого был назван город, и академика Александра Ферсмана, который нашел здесь апатиты и настоял на их разработке.

Просторные витрины других залов вмещают солидную коллекцию минералов Хибин и мира – более 3500 экспонатов. Но все же самое интересное – это итоговая часть экспозиции, которая рассказывает о добыче полезных ископаемых в этих краях. Тут есть и искусно сделанные макеты горных разработок, и мультимедийные экспозиции с элементами виртуальной реальности. Можно в режиме настоящего времени проследить, что происходит внутри штреков. Кстати, местные жители называют их уровнями, а слово рудники произносят с ударением на «у».

Причина вторая. Погулять в самом северном ботаническом саду

Горнолыжные склоны – еще не все, что привлекает туристов в Кировске. Всего десять минут езды от центра, и можно оказаться в настоящем тропическом раю. Именно так воспринимаются оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института. Сад расположен на окраине города, на склоне Хибинских гор, и занимается исследованием арктических и горных экосистем Мурманской области.

Переходим по мостику через бурную горную речку Вудъяврйок, которая не замерзает даже в холодные зимы. Поднимаемся через заснеженную территорию ботанического сада и попадаем в ароматное царство бурной тропической растительности. Из полярной ночи – в яркий день. Это производит такой эффект, словно ты перенесся не только в другое время года, но и на много тысяч километров на юг. В оранжереях растет невиданное множество растений: пальмы, фикусы, агавы, кактусы – почти 800 образцов. В том числе цветущие. Кажется, что из густых зеленых зарослей вот-вот выпорхнет яркий попугай.

Протяженность маршрута в этом тропическом саду составляет почти 1,5 километра. Тропинки идут в гуще зарослей мимо всех экспонатов этого живого музея. «Когда ботанический сад создавался, город только вырастал у подножья суровых Хибинских гор, – говорит руководитель отдела научно-просветительской деятельности и рекреационного развития Ольга Петрова. – Но уже тогда, в 30-е годы прошлого века, создатели ботанического сада понимали, что он должен радовать глаз, оказывать на людей терапевтический эффект, а не только быть научной площадкой. Горожане бывают тут, чтобы окунуться в лето и немного отдохнуть, порадоваться, оттаять. Именно оранжереи – главное, что привлекает сюда туристов зимой».

В оранжерее и впрямь немало посетителей. Но не все они пришли сюда только ради того, чтобы ощутить себя в тропиках. «В ботаническом саду мы оказались, чтобы вместе понять, как продвигать этот замечательный туристический объект, – рассказывает студентка Елизавета Носикова из Волгограда. – Все в нашей группе – это победители Всероссийского конкурса молодежных проектов, которые проводила Росмолодежь. Путевка по программе «Больше, чем путешествие» было премией за наши победы, и я считаю, что это самая лучшая премия, которую только можно было желать! Мы смогли увидеть северное сияние, мы видели Северный Ледовитый океан и даже китов в нем! Встретились с оленями, покатались на снегоходах. Мы даже попробовали впервые встать на горные лыжи! Я так рада, что я сюда попала! Везде встречались с работниками музеев, с людьми, отвечающими за туризм, и устраивали обмен опытом, своеобразные мозговые штурмы».

Всю территорию ботанического сада занимают уникальные коллекции растений – как местных, так и привезенных сюда из других регионов. Правда, зимой все они под слоем снега. А в теплое время года экскурсии проводятся и по экологическим тропам на склонах гор Вудъяврчорр и Тахтарвумчорр, большая часть территории которых является заповедной.

Причина третья. Погладить оленей в настоящей саамской деревне

И все же, чтобы увидеть этот северный край в его первозданной красоте, надо отправляться подальше от городов. Хибины остаются позади. Мы едем в сторону побережья Баренцева моря, в Мурманск. Но по пути попытаемся отыскать деревню саамов – коренного народа Кольского полуострова – чтобы ощутить, как в этих северных краях жили люди 100 и 200 лет назад. Деревня находится в самом сердце лесов, которые по мере продвижения становятся все ниже и готовятся перейти в тундру.

Едем по абсолютно пустынной трассе. На много километров вокруг – ни сел, ни магазинов, ни даже заправок. Машины – и те встречаются нечасто. Интернета, конечно, тоже нет. Поэтому навигатором не воспользуешься. Несколько раз сворачиваем не туда. Наконец останавливаемся у высокого и непреступного забора. Просто так в деревню не войдешь – саамы не любят чужих. Но для нас ворота открывают: прием туристических групп дает этой деревне значительную часть ее доходов.

В древности этот народ жил небольшими общинами – по две-три семьи. Селились в чумах, занимались оленеводством, рыбной ловлей, охотой. После революции саамы плохо перенесли коллективизацию. Численность этого народа стала резко уменьшаться. Сейчас саамы живут небольшими деревнями. Уже не в чумах, а в деревянных домах. Но по-прежнему селятся подальше от городов. Саамских деревень, которые готовы принимать туристов, на Кольском полуострове немного, но каждая со своей «специализацией». Одни саамы акцентируют внимание на национальных ремеслах, другие знакомят туристов со своими обычаями и семейными традициями. Третьи подают катание на оленьих упряжках и национальные подвижные игры как аттракцион.

На территории несколько домов и несколько больших чумов. К ним приставлены длинные нарты, чтобы их меньше засыпало снегом. Плетень из жердей отделяет постройки от территории, где вольно гуляют северные олени. На первый взгляд, их не больше 15, но из леса навстречу туристам выходит еще несколько. Часть из них с ветвистыми рогами – настоящие красавцы.

Олени, которые содержатся рядом с деревней, постоянно взаимодействуют с людьми и ведут себя, как ручные. Они немедленно начинают толкать гостей мордой, выпрашивая угощение. К счастью, мы запаслись морковкой. А саамы выносят мешки с ягелем – это основной корм животных. Минут 20 угощаем оленей, гладим этих красавцев и фотографируемся с ними. Потом несколько невысоких саамских мужчин споро запрягают оленей в нарты – по три в упряжку – и начинается катание.

На длинные низкие сани может поместиться пять гостей плюс погонщик, который сперва бежит рядом с упряжкой, а потом на ходу запрыгивает в сани и правит с помощью длинного шеста. Перед тем, как посадить на нарты первую партию, экскурсовод из числа оленеводов предупреждает, что кричать и визжать во время катания не стоит: «олени пугаются и тогда «орешки» могут попасть прямо в рот». После такого предупреждения никто не решается издать ни звука. Оленья упряжка бежит споро, с саней видны только серо-бежевые крупы оленей с короткими хвостиками да снег, летящий навстречу.

Но поездка на нартах – ничто по сравнению с катанием на снегокатах! Вот тут и скорость выше, и видно больше. Правда, глаз не открыть – ветер пополам со снежно-ледяной крошкой так и сечет лицо! Кто не закутался до самых глаз, возвращается совершенно обледеневшим. После такого – только в тепло. В жарко натопленном большом чуме, обитом изнутри оленьими шкурами, экскурсовод из числа саамов рассказывает про народные обычаи и верования, про то, что оленей у этой конкретно деревни – несколько сотен голов. А сколько именно – никто не считал. И пасутся они на много километров вокруг, откапывая ягель из-под снега.

Своих гостей саамы угощают традиционной национальной едой – рыбой и олениной. Мясо отлично приготовлено: на вкус оно очень нежное, похожее на телятину. В конце трапезы – вкуснейший травяной чай с медом и ягодным вареньем. Копченую рыбу, вяленую оленину и травяные сборы тут можно купить, чтобы увезти с собой в качестве сувениров. Это мы и делаем. А еще – выбираем себе амулеты, выпиленные из рогов северного оленя – для защиты в пути, для удачи, для здоровья, для счастья в семье.

Уходим, потрогав на прощанье вырезанных из дерева идолов, стоящих вдоль дороги. Правда, на обратном пути экскурсовод нам признается, что эти идолы – чистой воды аттракцион для туристов. Саамы никогда им не поклонялись. А вот амулеты – те настоящие, с традиционным народным орнаментом.

Причина четвертая. Поехать в Териберку – к китам и северному сиянию

Еще одно место, которое сейчас невероятно манит туристов, приезжающих на Кольский полуостров – Териберка – настоящий край земли! Этот поселок на берегу Баренцева моря стал популярным после того, как на экраны вышел фильм режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан», снятый там. Кинематографисты и сейчас не забывают эти места: экскурсовод показывает домики-декорации для съемок фильма о покорителях Арктики. Фильм будет снят в январе-феврале, когда снега наметет побольше и сугробы вырастут в рост человека.

Завораживающие северные пейзажи действительно стоят того, чтобы побывать в этих краях. Бескрайняя тундра, берега, покрытые огромной круглой галькой – каждый камешек можно обхватить, но нельзя унести. Такую глыбу и от земли-то не оторвешь в одиночку. Гиды шутят, что это драконьи яйца – и впрямь похоже.

Баренцево море – это часть Северного Ледовитого океана, так что побывать тут – это особое ощущение. Не все могут похвастаться, что были на самом краю земли. Дальше на север – только безлюдные острова и Северный полюс.

Среди туристических достопримечательностей Териберки – скалы, обрывающиеся в море, ледяная громадина водопада и кладбище погибших кораблей. В прошлом этот край жил рыбной ловлей. Рыбаки начала века выходили в море на больших деревянных лодках. Когда в советское время стали строить рыболовецкие траулеры с заводом по переработке рыбы прямо на борту, ловить рыбу с лодок перестали. Остовы построенных еще до революции лодок так и стоят теперь у берега, привлекая своей мрачной живописностью туристов с фотоаппаратами. Впрочем, увидеть их можно лишь в первой половине дня. Когда наступает прилив, лодки почти целиком погружаются в воду.

Но самое главное, что влечет сюда туристов – это возможность увидеть китов. Правда, тут уж не угадаешь, приплывут они или нет. Нам повезло: три кита довольно долго резвились, демонстрируя то черный бок, то хвост, то выпрыгивая из воды почти наполовину.

И, конечно, одной из главных достопримечательностей этих мест является северное сияние, которое тут частенько можно увидеть. Практически все туристы мечтают об этом. В Мурманской области есть даже особая туристическая услуга: охота за северным сиянием. Нужны магнитные бури, безоблачное черное небо и полное отсутствие засветки. Поэтому желательно оказаться подальше от больших населенных пунктов. Териберка – идеальное место.

А китайские туристы, которые особенно активно осваивают эти края после введения безвизового режима, и вовсе имеют к северному сиянию свой особый интерес. По китайскому поверью, если паре удастся зачать ребенка во время северного сияния, то обязательно родится мальчик, который будет необыкновенно удачливым и умным. А ведь известно, что в Китае многие семьи мечтают иметь именно сыновей. Возможно, поэтому на Кольский полуостров едет множество китайцев – для гостей из Поднебесной это невероятно притягательное место.

Причина пятая. Увидеть Мурманск – столицу Заполярья

Пятая причина побывать в этих краях – это увидеть Мурманск – самый крупный город за Полярным кругом и одно из топовых туристических направлений России. Мурманск ­ – это крупнейший незамерзающий порт Кольского полуострова и столица Заполярья со всеми благами цивилизации, включая музеи, отели и рестораны.

Архитектурный ансамбль центра города сложился в сталинскую эпоху, поэтому эффектного старого города тут нет. Зато все улицы обильно расцвечены праздничной яркой иллюминацией – очень красивой. Это сделано специально, ведь несколько месяцев в году в Мурманске стоит полярная ночь. Горожанам просто необходимо видеть много света, пусть и искусственного.

Самые интересные из городских памятников – огромный монумент в честь защитников советского заполярья с неофициальным названием «Алеша» и памятник « Ждущей» , который установили в 2012 году у залива. Около обоих памятников – лучшие обзорные площадки, откуда виден весь залив.

Самые интересные музеи города – краеведческий и первый отечественный ледокол «Ленин». Он стоит на приколе и по нему можно пройтись с экскурсией.

Также мурманчане предлагают несколько вариантов автобусных туров и необычных экскурсий по городу и отдельным локациям. Среди них есть как городские ознакомительные, так и тематические: по местам боевой славы, по бухте – с рассказом о самых интересных кораблях, экскурсия, посвященная древней истории побережья, кулинарный тур и многие другие.

Если поехать на Кольский полуостров вам не по карману, то путевку туда можно выиграть. Оказалось, что это более чем реально! Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) проводит конкурсы проектов в разных сферах – от творчества и спорта до туризма и добровольчества. В них могут участвовать не только студенты, но и люди постарше.