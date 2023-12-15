Почти 250 рейсов поездов дополнительно запустят из Москвы в регионы РФ

Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. Об этом сообщается на сайте магистрали. Составы будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года. В частности, дополнительные рейсы свяжут Москву с Казанью, Чебоксарами, Нижним Новгородом. Ранее сообщалось, что РЖД назначат дополнительные поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии в новогодние выходные и рождественские каникулы.