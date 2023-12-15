RT: 18% россиян будут работать в январские праздники

Во время наступающих новогодних праздников будут работать 18% россиян, выяснили аналитики. Чаще всего это рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсестры, работники ЖКХ, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob с участием 1,6 тыс. человек. Также среди тех, кто не будет прерываться на отдых во время новогодних выходных – представители сферы торговли, в том числе аптек, работники складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц и журналисты. Мужчины во время каникул работают чаще женщин – 20% против 15%. Также аналитики выяснили, что среди тех, кто проведет январские выходные на рабочем месте, больше молодых людей в возрасте до 34 лет (22%). Дома все выходные проведут лишь четверо из десяти респондентов. 6% рассказали, что поедут отдыхать на дачу, столько же – в гости к друзьям и родственникам. Отправиться в путешествие по стране планируют 4% опрошенных, и только один человек из сотни, согласно результатам исследования, собирается в новогодние каникулы за границу. Напомним, по данным авиабронирований, на новогодние праздники в этом году у россиян для путешествий самым популярным гордом стала Москва. Также в топе – Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург.