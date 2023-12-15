В Казани переименовали ж/д остановки. Больше никаких «787 км», «804 км» и других непонятных названий

В Татарстане переименовали 19 ж/д остановок с безликими цифровыми названиями. Это сделано для удобства людей, ведь условное «Лебяжье» гораздо понятнее, чем «787 км». Остановки переименовали по названию ближайших населенных пунктов или предприятий: «21 км» — «Киреево» «55 км» — «Карамасары» «95 км» — «Черки-Кильдуразы» «746 км» — «Андреевский» «753 км» — «Вязовые» «766 км» — «Сосновый Бор» «771 км» — «Дачная» «774 км» — «Имени Девятаева» «787 км» — «Лебяжье» «795 км» — «Элекон» «797 км» — «Брикетный» «804 км» — «Ж. К. Дербышки» «807 км» — «Березовка» «823 км» — «Старые Бирюли» «835 км» — «Иске Казан» «849 км» — «Качелино» «871 км» — «Смак-Корса» «880 км» — «Новое Чурилино» «915 км» — «Байлянгар» Кстати, в Казани все еще хотят построить кольцевую железную дорогу. Она пройдет через основные спальные районы и центр. РЖД готова оплатить строительство «кольца» при одном условии.