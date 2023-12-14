Горные курорты Сочи радуют туристов обилием снега

К утру 14 декабря в горном кластере Сочи выпало до 20 см свежего снега. Покров, как и температура –2 градуса, благоприятен для горнолыжников.

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Официальный старт сезона обычно приходится на 15–20 декабря, но в этом году он открыт раньше, 1 декабря, так что туристы уже вовсю катаются на горных склонах.

На Курорте Красная Поляна доступны трассы «Цирк-2», «Аибга», «Восточная» (высота 2200 м). На Газпроме – «Альпика», трасса «Лаура» пока закрыта. На «Розе Хутор» действуют шесть спусков, в том числе «Мужской Олимпийский».