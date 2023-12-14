Горные курорты Сочи радуют туристов обилием снега
К утру 14 декабря в горном кластере Сочи выпало до 20 см свежего снега. Покров, как и температура –2 градуса, благоприятен для горнолыжников.
Официальный старт сезона обычно приходится на 15–20 декабря, но в этом году он открыт раньше, 1 декабря, так что туристы уже вовсю катаются на горных склонах.
На Курорте Красная Поляна доступны трассы «Цирк-2», «Аибга», «Восточная» (высота 2200 м). На Газпроме – «Альпика», трасса «Лаура» пока закрыта. На «Розе Хутор» действуют шесть спусков, в том числе «Мужской Олимпийский».
Впечатлениями от катания поделилась с порталом TourDom.ru непосредственно со снежного склона инструктор Красной Поляны Юлия Борщева: «Трассы сегодня просто идеальные – красивые, ухоженные. Снежок свежий, катание очень комфортное». По ее словам, людей на горных курортах сейчас немного, очередей к подъемникам практически нет.