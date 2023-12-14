Стены Суздальского Кремля станут декорацией светового шоу
В следующем году Суздаль отметит 1000-летие своего первого летописного упоминания. Подготовка к празднику идет уже сейчас. Первый подарок городу и гостям - световое шоу на стенах Кремля.
Благодаря использованию современных проекционных технологий каждый вечер с наступлением сумерек стены Суздальского Кремля волшебным образом превратятся в окно во времени, позволяя зрителям отправиться в невероятное путешествие сквозь века в историю древнего города. Основа изобразительного ряда - отсылки к традиционным народным ремёслам: искусной резьбе по камню, шитью, орнаментам, шедеврам иконописи и лаковой миниатюры художников Мстёры.
Визуальное шоу развернётся в парадном дворе Музейного комплекса: Рождественский собор, Архиерейские палаты и Колокольня станут своего рода экраном и декорациями. Арт-директором проекта выступил Антон Чукаев, лауреат премии Showtex Awards за работу над светодинамическим шоу "Сказка сказок" (Франция, Лион, Международный Фестиваль Света в 2005 году), а также автор Церемонии закрытия фонтанов в Петергофе и светового шоу в рамках фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ.
"Зрелище такого уровня и масштаба будет показано в Суздале впервые, - рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. - Мы назвали его "Свет Суздаля" - это инновационное и вместе с тем очень поэтическое шоу с философским содержанием: в нем - история от сотворения мира до расцвета Суздальской земли".
"Свет Суздаля" будет представлен с 28 декабря по 7 января включительно. Показы пройдут с 17 до 22 часов каждые 15 минут, а в Новогоднюю ночь - с 17 до 2-х часов пополуночи.