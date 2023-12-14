Между Нижним Новгородом и Москвой запустят двухэтажный поезд
Между Нижним Новгородом и Москвой запустят двухэтажный поезд. О планах на 2025 год сообщает НИА «Нижний Новгород».
По словам первого заместителя гендиректора АО «ФПК» Алексея Жигунова, в новом поезде будут оборудованы сидячие места.
О разработке двухэтажного поезда в августе сообщал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский. Планируется, что новый состав сможет может курсировать до Москвы со скоростью 160 км/ч. Для его запуска реконструировали пешеходный переход на пути следования.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 570 нижегородских школьников отправились в Волгоград изучать историю Сталинградской битвы.