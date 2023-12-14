Слетать из Владивостока в Москву за 5500 рублей

Приобрести билет взрослому дальневосточнику по данному направлению можно за 10200 рублей, стоимость детского билета – 5550 рублей.

В компании отмечают, что забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на ее сайте, без посещения офиса продаж. Подробности доступны здесь.