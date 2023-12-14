«Аэрофлот» предложил слетать из Владивостока в Москву за 5500 рублей

«Аэрофлот» в четверг открыл продажу субсидированных билетов по маршруту Владивосток – Москва.

Слетать из Владивостока в Москву за 5500 рублей
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Приобрести билет взрослому дальневосточнику по данному направлению можно за 10200 рублей, стоимость детского билета – 5550 рублей.

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора», сообщает РИА «Новости».

В компании отмечают, что забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на ее сайте, без посещения офиса продаж. Подробности доступны здесь.