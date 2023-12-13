В Ленинградской области открылся новый экомаршрут

В Ленинградской области открылся новый экологический маршрут под названием "Шесть озер". Это уже 46-й маршрут такого рода на территории области. В этом году было открыто седьмое направление в рамках проекта "Тропа 47".

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Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Федор Стулов, рассказал, что планируется открыть еще два маршрута до конца года. Один из них - "Озеро Ястребиное", а другой - "Орехово-Ладога" на западном берегу Ладожского озера. Это будет уже 48-й маршрут. Общая длина всех маршрутов составит 368 км. На следующий год запланированы новые проекты, маршруты и улучшение инфраструктуры.