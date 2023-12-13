Тысяча дорог древней земли: 10 видов туризма Вологодской области

Вологодская земля не слишком богата на полезные ископаемые, но запас историй о прошлом, людях, сподвижниках, великих успехах и грандиозных катастрофах здесь поистине неисчерпаем.

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Если добавить к этому удивительные по красоте типично русские пейзажи, становится понятно, насколько интересны эти места для пристального изучения туристами всех возрастов и пристрастий.

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Рассказываем о наиболее перспективных видах туризма на Вологодчине.

Культурно-познавательный

Вологодская область позволит путешественнику близко познакомиться с традиционным русским деревенским жизненным укладом и прикоснуться к объектам культуры разных эпох.

Памятников истории разного масштаба в регионе более 700. Среди них - монастырские комплексы, церкви и храмы, а также старинные деревянные дома. Внимания туристов также достойны разнообразные краеведческие и тематические музеи, ремесленные мастерские и этноцентры, на территории которых можно изучить памятники деревянного зодчества середины ХIХ – начала ХХ века. Уникальные экспозиции расскажут о быте крестьян и их традициях, местных промыслах. Гости области смогут узнать истории бывших дворянских усадеб.

Религиозный

Вологодская область популярное место среди паломников и верующих со всей России, так как именно тут во многом формировались традиции и уклад русского православия. Регион активно развивает религиозный туризм. В районах и городских округах для туристов действует более 30 паломнических маршрутов, частью которых является посещение как известных храмов, так и небольших, но значимых святынь.

Среди них Лазаревский храм, часовня Герасима Вологодского, Успенский храм, храм святого Николая во Владычной слободе, храм Петра и Павла и другие. Сейчас в Вологодской области имеются пять действующих монастырей, доступны более тридцати святых источников.

Событийный

Событийному туризму на Вологодчине способствует как богатая история этой земли, так и выдающееся культурное наследие. Именно они становятся основой для фольклорных программ и фестивалей реконструкций, на которые съезжаются участники со всей России.

Регулярно туристы посещают «Ночи музеев», фестивали памяти выдающихся вологжан например, поэта и музыканта Александра Башлачева или автора рецепта вологодского масла Николая Верещагина. Проводятся в регионе и сезонные мероприятия, интересные гостям среди них праздник русской зимы или фестиваль зимней рыбалки.

Сельский

Сельский туризм развивается практически во всех районах Вологодской области. Путешественников заселяют в фермерские и деревенские дома во время «сельских» туров. Там их знакомят с традиционным бытом и ремеслами, а также культурой местной гастрономии. Деревенские дома-отели создают на основе существующих сельских поселений, которым присуща типичная вологодская деревянная архитектура в живописных местах.

Путешественники могут остановиться как в гостевых домах, так и в отдельных комнатах. В качестве развлечений экскурсии, рыбалка, катание на лошадях, сбор грибов, ягод, мастер-классы по приготовлению традиционной еды в русской печи. Неотъемлемые элементы такого туризма посещение деревенской бани и лесные прогулки.

Активный

Активный отдых – отличный выбор для тех, кто устал от городской суеты, но не принимает пассивного отдыха. В Вологодской области для таких гостей приготовлено множество разнообразных развлечений. Летом в дружеской компании можно отправиться на сплав по рекам региона или в лесной поход с профессиональным гидом. В холодное время суток гостей ждут добродушные хаски, которые с радостью покатают желающих в упряжке. Для любителей спортивных развлечений и ярких эмоций на Вологодчине работают несколько горнолыжных курортов, конных клубов и аквапарки.

Экологический

На территории Вологодской области находятся 82 памятника природы и 77 природных заказников, среди которых - Дарвинский государственный природный заповедник, а также один из крупнейших национальных парков «Русский Север». Там в лесах обитают горностаи, куницы, волки, лисицы, лоси, медведи и другие звери. Из птиц можно встретить филинов, черного коршуна, ястреба-тетеревятника. Созданы экологические тропы, которые дают возможность увидеть природное разнообразие области, построены турбазы и гостевые дома.

Отметим, что многие культурно-исторические памятники Вологодчины находятся в естественном природном окружении.

Лечебно-оздоровительный

Благодаря географическому положению Вологодская область богата уникальными природными ресурсами, а также живописными северными ландшафтами и экологичными локациями. Это делает регион точкой притяжения для лечебно-оздоровительного туризма. На ее территории работают 12 санаторных комплексов с собственной лечебно-диагностической базой. Туристы, приехавшие поправить здоровье, могут пройти лечение по нескольким профилям: общетерапевтическому, профпатологии, гастроэнтерологии, гастроэндокринологии, травматологии, ортопедии и другим. При содействии властей и медиков в области разработали региональную карту санаторно-курортных учреждений области, она поможет определиться с выбором.

Круизный

Желающие могут отправиться в теплоходные туры выходного дня, чтобы по водному пути добраться до главных достопримечательностей Вологодской земли. В регионе развивают рекреационный кластер «Русские берега», который позволит преодолеть весь маршрут Волго-Балтийского водного пути длиной 360 км. Во время круиза пассажиры смогут увидеть знаковые места главных городов «жемчужины Русского Севера»: Череповца, Кириллова, Белозерска и других.

Маршрут пролегает через Шекснинское водохранилище, озеро Белое и другие водоемы, с которых открывается потрясающий вид на красоты Вологодской земли.

Спортивный

Такой туризм не только разновидность отдыха, но и настоящий вид спорта. Его суть участие в командных или индивидуальных соревнованиях на маршрутах с преодолением препятствий в естественной среде барьеров, рек, болот, обрывов. Рельеф может быть и искусственно созданным в лесной зоне или в поле. Любители такого отдыха могут насладиться пейзажами вологодской природы и держать свое тело в форме, а в свободное время посетить экскурсии по значимым достопримечательностям. Каждый год в Вологодской области проводят мероприятия в сфере спортивного туризма как для опытных любителей этого отдыха, так и для новичков. Следует искать подходящее событие, следить за календарем и готовиться к приключениям.

Охотничий