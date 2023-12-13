Названы самые необычные туры по России на Новый год
Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР.
По данным туроператоров, в списке: Камчатка, Тверская, Иркутская, Кемеровская области, Кавказ и Дальний Восток.
Отмечается, что бронировать поездки по «неочевидным» направлениям в этом году начали в октябре.
Кроме того, Новый год предлагают встретить в Чечне, Северной Осетии и Дагестане. Там готовы организовать путешествие в горы, а также к термальным источникам, знакомство с национальной кухней.