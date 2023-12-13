Названы самые необычные туры по России на Новый год

Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР.

Названы самые необычные туры по России на Новый год
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По данным туроператоров, в списке: Камчатка, Тверская, Иркутская, Кемеровская области, Кавказ и Дальний Восток.

Отмечается, что бронировать поездки по «неочевидным» направлениям в этом году начали в октябре.

Кроме того, Новый год предлагают встретить в Чечне, Северной Осетии и Дагестане. Там готовы организовать путешествие в горы, а также к термальным источникам, знакомство с национальной кухней.