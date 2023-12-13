На новогодние каникулы Сочи примет 280 тысяч туристов

Во время предстоящих новогодних и рождественских праздников Сочи планирует принять около 280 тысяч гостей из многих регионов страны. Об этом в среду на заседании городской антитеррористической комиссии, посвященном подготовке и проведению зимнего курортного сезона, заявил мэр муниципалитета Алексей Копайгородский.

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"В городе обеспечены координация и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Под постоянным усиленным контролем ключевые объекты инфраструктуры, предприятия жизнеобеспечения, места массового пребывания людей. Проведены дополнительные инструктажи с охранными службами", - написал глава Сочи в своем Telegram-канале. - От городских праздничных фейерверков отказываемся. В праздники правоохранительные структуры переводят личный состав на усиленный режим. Охрану общественного порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников".

По его словам, постоянное дежурство в эти дни будут нести более 330 спасателей и пожарных и почти 90 единиц специализированной техники аварийно-спасательных формирований.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, загрузка горных курортов на новогодние каникулы ожидается до 90 процентов, а туристический поток, исходя из актуальных данных бронирований, на всем курорте составит 77 процентов.