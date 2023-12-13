Моря Арктики и Дальнего Востока станут доступнее для российских круизных судов

Правила пограничного режима отменят для круизных судов под российским флагом в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе. Такие изменения в закон "О государственной границе РФ" Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 13 декабря.

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Документ упрощает организацию туров на российских судах и дает возможность бизнесу активнее действовать в привлекательных для туристов регионах, рассказала "Российской газете" первый зампред Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

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Для российских круизных судов пока действуют более жесткие требования, чем для иностранных, что связано с необходимостью оформлять множество разрешений, чтобы выполнить пограничные правила. Теперь будет достаточно направить в пограничные органы уведомление со сведениями о маршруте, пассажирах и членах экипажа судна.

"Порядок, который вводится новым законом, не только устраняет существовавшее неравенство, но и дает нашим туристическим судам серьезное конкурентное преимущество. Они, в отличие от иностранных, не ограничиваются в выборе портов и пунктов, расположенных в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа, в которые возможен заход таких судов", - отметила Карелова.

Она добавила, что это позволит сократить время на организацию туров, расширить возможности их планирования и продаж, варьировать сроки и разнообразить маршруты.

Сенатор обратила внимание, что интерес к Северу у туристов растет быстрыми темпами. Только за девять месяцев этого года, по подсчетам, администрации Мурманской области, регион посетило почти 400 тысяч человек, или на 23% больше, чем в прошлом году.