Названы самые живописные зимние экотропы в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области есть множество экотроп, который доступны не только летом, но и зимой. Эксперты назвали самые живописные места для прогулок.

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Побродить среди заснеженных хвойных деревьев и полюбоваться тем, как вода пробивается сквозь замерзающую реку, можно в Линдуловской роще. Это красивое место рядом с Рощино. В будние дни здесь мало людей, что дает возможность насладиться спокойствием и тишиной. Тем, кто хочет гулять по проложенным дорожкам, стоит остановить свой выбор на экотропе в Охта-Парке. Здесь расположен живописный лес. На территории оборудованы тропинки, есть специальные указатели.

Любителям эффектных фотографий можно отправиться к Осиновецкому маяку. Ладожское озеро зимой впечатляет своей красотой и простором, сообщает Neva.Today.

Для туристов в Петербурге подготовили более 200 новогодних туров. Самый бюджетный вариант турпродукта состоит из вечерней автобусной экскурсии с посещением праздничной ярмарки, передает газета «Петербургский дневник».