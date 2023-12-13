Аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не планируют возобновление работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов.
Пока нет информации о возобновлении работы аэропорта Элисты и международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службах аэропортов.
Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря запланировано выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 года. По итогам рейса будут рассматривать возможность открытия аэропорта.