Аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не планируют возобновление работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов.

Пока нет информации о возобновлении работы аэропорта Элисты и международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службах аэропортов.