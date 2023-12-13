В "Аэрофлоте" заявили о готовности выполнять рейсы Москва-Краснодар
До четырех рейсов в сутки из Москвы в Краснодар готова выполнять компания "Аэрофлот", в случае начала работы аэропорта Пашковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"На первом этапе "Аэрофлот" готов выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта", - отметили в пресс-службе компании.
Также о готовности совершать полеты в аэропорт Краснодара сообщили авиакомпании "Россия" и "Победа".
Как сообщалось ранее, тестовый полет в Краснодар совершит самолет компании "Азимут" 15 декабря. После этого будет принято решение о возобновлении работы воздушной гавани.