В "Аэрофлоте" заявили о готовности выполнять рейсы Москва-Краснодар

До четырех рейсов в сутки из Москвы в Краснодар готова выполнять компания "Аэрофлот", в случае начала работы аэропорта Пашковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"На первом этапе "Аэрофлот" готов выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта", - отметили в пресс-службе компании.

Также о готовности совершать полеты в аэропорт Краснодара сообщили авиакомпании "Россия" и "Победа".