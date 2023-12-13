Туристы предложили РЖД брать деньги не за название, а за скорость

Пассажиры должны перестать переплачивать за понятие «скорый» и «скоростной» поезд. В этом уверены авторы инициативы, которые предлагают устранить старые категории. По их расчетам, в некоторых случаях покупка более дорогого билета на такой класс поездов не позволяет добраться до пункта назначения быстрее, чем на обычном составе.

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По действующим правилам присваивать такие категории можно составам, скорость которых превышает 50 и 90 км/ч соответственно. Как показывает практика, это требование выполняется не на всем пути. На некоторых участках их средняя скорость по маршруту медленнее обычных поездов дальнего следования.

Авторы инициативы предлагают изменить систему ценообразования при покупке билетов. Рассчитывать скорость нужно на том участке маршрута, который оплатил клиент. Это должно происходить автоматически в системе бронирования. Если требование выполняется, то на такой билет можно вводить повышенный коэффициент, который сейчас применяется для скорых и скоростных поездов. Если же время в пути сравнимо с обычным поездом, то дайте туристу билет по обычной цене.

«Вполне справедливое предложение – чем меньше времени в пути, тем дороже билет. А как этот поезд назовут в итоге, честно говоря, вообще без разницы», – поддерживают авторов предложения подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Сейчас оно опубликовано на портале «Российская общественная инициатива», где действуют определенные правила. Чтобы дело дошло до реального рассмотрения этого вопроса компетентными органами, необходимо набрать 100 тыс. голосов. Сейчас нет и 1% от этого количества. «Идея хорошая, но нужного количества голосов она, к сожалению, не наберёт», – предрекают будущее туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы не видят смысла в