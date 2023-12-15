Аэропорт Краснодара проверит все службы перед открытием

Аэропорт Краснодара сегодня проведет комплексную проверку служб, чтобы выяснить их готовность к возможному открытию воздушной гавани и возобновлению полетов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Мероприятия будут проводиться с участием авиакомпании «Азимут», в том числе запланирована тренировочная регистрация на рейс.
О своем интересе к полетам в Краснодар заявили все авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлот», — сам головной «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», — а также S7. Возобновление работы аэропорта в Краснодаре способствовало бы упрощению логистики для туристической отрасли на юге страны.
Режим ограничения полетов в аэропортах юга и центральной части России действует с 24 февраля прошлого года, то есть с начала спецоперации на Украине. С этого времени из соображений безопасности закрыт и аэропорт Краснодара. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.