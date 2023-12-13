Туристы из Москвы и Сочи массово едут на тюменские источники

«Любителей купаний в сибирских термальных источниках под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%», — сообщили аналитики.