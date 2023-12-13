Туристическая отрасль Забайкалья по итогам 2023 года показывает уверенный рост

«Этот туристический год был очень продуктивным. В 2023 мы заложили основы для дальнейшего развития туристической отрасли. Главное - вошли в федеральную поддержку по созданию модульных гостиниц на 2024 год, направили региональную поддержку на создание санитарных зон и экологических троп в крае. Сегодня роль туризма уже рассматривается как стратегический ресурс развития экономики всего региона. Мы видим, что появляется новая инфраструктура, в том числе в части новых туристических проектов в крае. Пусть какие-то результаты не сразу видны, но многое уже сделано совместно с нашими предпринимателями. Уверена, что в следующем году будет сделано еще больше - мы прилагаем для этого все усилия»,- отметила заместитель министра экономического развития Забайкальского края Иванова Юлия. Помощник министра экономического развития Забайкальского края, Дарья Юринская.