Туристическая отрасль Забайкалья по итогам 2023 года показывает уверенный рост
В 2023 году был внедрен системный подход развития туризма на территории Забайкальского края, который привел к увеличению туристического потока на 52 % и составил 434 тысячи поездок в 2022 году. За январь - октябрь 2023 года туристический поток составил 360 тысяч поездок. За этот же период численность размещённых лиц в хостелах, гостиницах, отелях и мотелях составила 256, 5 тысячи человек, что на 3,7 % больше чем в 2022 году. На территории региона в настоящий момент ведут работу 15 туроператоров, 48 турагентств, 46 аттестованных гидов - экскурсоводов, 5 гидов-переводчиков.
За 2 года инвестиции в туризм составили более 1,7 миллиарда рублей. Забайкальский край вошел в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и получил дополнительное финансирование по программе строительства модульных отелей в размере 52,1 миллиона рублей. При поддержке правительства региона в 2023 году проведен экотуристический фестиваль «Арахлей», традиционный уже гастрофестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях», мультидисциплинарный фестиваль современного искусства «Тужи Арт» и Забайкальский внешнеэкономичекий форум «Новые горизонты 2023».
Перспективным видом туризма на территории Забайкальского края является промышленный туризм. В апреле 2023 года Забайкальский край победил в номинации ПРОМпотенциал – «Лучшая стратегия, раскрывающая потенциал промышленных предприятий региона». Два предприятия из Забайкальского края - Быстринский ГОК и ИП Хан Э.Б. вошли в российский путеводитель промтуризма «Все на завод!».
«Этот туристический год был очень продуктивным. В 2023 мы заложили основы для дальнейшего развития туристической отрасли. Главное - вошли в федеральную поддержку по созданию модульных гостиниц на 2024 год, направили региональную поддержку на создание санитарных зон и экологических троп в крае. Сегодня роль туризма уже рассматривается как стратегический ресурс развития экономики всего региона. Мы видим, что появляется новая инфраструктура, в том числе в части новых туристических проектов в крае. Пусть какие-то результаты не сразу видны, но многое уже сделано совместно с нашими предпринимателями. Уверена, что в следующем году будет сделано еще больше - мы прилагаем для этого все усилия»,- отметила заместитель министра экономического развития Забайкальского края Иванова Юлия. Помощник министра экономического развития Забайкальского края, Дарья Юринская.