Курица перестала быть любимой едой россиян в поездах. Эксперты рассказали, какую еду предпочитают брать в дорогу, пишут РИА Новости. Теперь выбор чаще падает на сэндвичи или бутерброды. Так поступает 50% опрошенных. Почти столько же покупают фрукты, а чуть меньше – 45% туристов – берут пирожки или булочки. Далее в списке сладости, яйца, лапша или пюре быстрого приготовления. Что касается напитков, самые популярные чай и кофе. На третьем месте – вода. Также предпочитают сок, морс и газировку. Эксперты также выяснили, что больше половины респондентов ездят на поезде как минимум раз в год, 16 % делают это реже, а почти четверть последний раз выбирали этот вид транспорта больше трех лет назад. При этом 5% процентов опрошенных ни разу не путешествовали железнодорожным транспортом.