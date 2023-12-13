Спрос на зимние каникулы в Петербурге вырос на 60 процентов

Петербург вошел в тройку самых востребованных в России городов на новогодние праздники. Отельеры едва успевают бронировать номера для клиентов и даже намекают, что на всех может не хватить.

По данным петербургских туроператоров, продажи и бронирования на зимние каникулы выросли на 60% по сравнению с 2022 годом. 40% составляют туры, включающие новогоднюю ночь.

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И не обязательно селиться в гостинице. Самым недорогим вариантом семейного размещения в Петербурге остается аренда квартиры. По данным сервисов "Домклик" и "Суточно.ру", снять ее на праздники можно от 4500 рублей в сутки. Для молодежи и одиночек с ограниченным бюджетом подойдет хостел. По данным сервиса "Островок", новогодняя ночь стоит от 337 рублей в общем номере.

Чтобы облегчить выбор маршрутов по новогоднему Петербургу, официальный туристский портал Visit Petersburg предлагает 216 различных туров на каникулах. Они рассчитаны на любой вкус и кошелек. Самый бюджетный (850 рублей) предусматривает вечернюю автобусную экскурсию по главным площадям и елкам города с посещением ярмарки. Наиболее дорогой вариант (более 50 тысяч рублей) предоставляет возможность за три дня посетить самые главные туробъекты Петербурга, бриллиантовую кладовую Эрмитажа и балет "Щелкунчик" в Александровском театре. Плюс катание на тройке по Павловскому парку и новогодний банкет. Кстати, отдельно стоимость участия в новогодних банкетах, пользующихся повышенной популярностью, оценивается от 10 до 15 тысяч рублей. Но можно встретить 2024-й и на автобусной прогулке за 2400 рублей со скромным подарком и сладким угощением.

"Петербург всегда был и остается магнитом для путешественников, поэтому растущий год от года спрос не вызывает удивления. Тем более иностранные турпотоки в город на Неве все еще минимальны. И россиянам доступно не так много выездных направлений. Все это способствует активному росту внутреннего туризма. Безусловно, этот тренд будет сохраняться в краткосрочной и среднесрочной перспективах, - заявила в разговоре с "РГ" директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская.