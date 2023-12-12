Где отметить Новый год в России: 6 направлений для путешествий в праздники

Не можете определиться, где встретить Новый год? Мы вас понимаем: в России полно любопытных мест на любой вкус и кошелек. Поэтому предлагаем сузить круг — нашли шесть вариантов, в каких российских локациях отметить праздник.

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Суздаль: главный город

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Звание новогодней столицы, которое переходит от города к городу, в этом сезоне досталось Суздалю, который в 2024-м отмечает 1000 лет со дня основания. Под Новый год в Кремле пройдет аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля»: на стенах крепости появятся проекции ключевых моментов истории города. В Музее деревянного зодчества узнаете, как готовились к зимним праздникам купеческие семьи. А в Спасо-Евфимиевом монастыре мужской хор, лауреат международных конкурсов познакомит гостей со своим творчеством. Те, кто останутся в Суздале на Рождество, станут свидетелями трогательного действа: города Золотого кольца устроят колокольный перезвон.

Шерегеш: на спорте

«Сибирская Ибица» — так часто называют горнолыжный курорт Шерегеш из-за вайба вечной тусовки. Феерический праздник там гарантирован! А еще в Шерегеш едут за «особенным» снегом — мягким и невесомым. Вообще, регион Горной Шории подходит всем, кто хочет покататься на лыжах или сноуборде: для новичков много пологих спусков, а опытных туристов ждут «черные» трассы и, конечно, фрирайд, которым славится курорт.

Но не катанием единым: в регионе найдутся занятия на любой вкус. Говорят, неподалеку в Азасской пещере обитает снежный человек — надо убедиться в этом! А в Хаски-парке и на ферме «Оленегеш» мохнатые обитатели ждут, когда их почешут за ушком. Работает и вертолет, готовый увезти туристов на вершину горы Мустаг и показать заснеженные панорамы гор.

Выборг: машина времени

Как насчет того, чтобы отметить приход 2024-го в Средневековье? Русская, шведская и финская культуры сплелись воедино в Выборге, основанном рыцарями семь веков назад. Не удивляйтесь, если вдруг столкнетесь на мощеных улицах с оруженосцами или героями сказок: именно они устроят шумные гуляния на Красной площади в ночь с 31 декабря на 1 января. В 2 часа ночи там же стартует дискотека до утра.

Углубиться в тему скандинавской культуры можно в Выборгском замке или в историко-этнографическом музее под открытым небом «Варяжский двор». Картина будет неполной без знакомства со средневековой кухней в ресторане «Таверна». Пивная похлебка в хлебе и поросенок, тушенный в темном, определенно must eat. И пейте не глинтвейн, а глёг — то же горячее вино со специями и травами, но с добавлением лепестков миндаля.

Кострома: детям

Если родина Деда Мороза — Великий Устюг — кажется слишком очевидным пунктом назначения, а показать сказку детям все равно хочется, то добро пожаловать на родину Снегурочки — в Кострому. Именно в этих краях Александр Островский писал свою пьесу. Внучка зимнего волшебника живет в бревенчатом тереме с резными наличниками на берегу Волги, а по хозяйству ей помогают домовые и кот Баюн. Они же проводят экскурсии, в том числе по таинственной Ледяной комнате, где круглый год -14.

Поскольку у Островского Снегурочка попадает к берендеям (кочевникам, когда-то населявшим эти земли), то логично, что в Костроме есть и музей «Терем берендеев». Гостям рассказывают о древнеславянских традициях и легендах и проводят мастер-классы, например, по изготовлению оберегов. После можно заскочить на лосиную ферму в Сумароково и продегустировать лосиное молоко.

Калининград: окно в Европу

Тех, кто соскучился по Европе, ждет Калининград. Накануне Нового года зайдите в Кафедральный собор послушать концерт органной музыки. Там же, на острове Канта, пройдет фестиваль уличной еды. Главную елку найдете на площади Победы, вокруг уже раскинулась рождественская ярмарка — готовьте термокружки для глинтвейна! Также можно пройтись по украшенному разноцветными лампочками району Амалиенау, который хранит дух начала ХХ века.

Не лишним будет отправиться к морю — в Зеленоградск, Светлогорск или на Куршскую косу. И не забудьте забронировать столик на 31 декабря в одном из ресторанов Рыбной деревни в самом Калининграде (тем, кто равнодушен к рыбе, стоит присмотреться к клопсам — тефтелям в соусе с каперсами). И пусть вас не пугает перспектива встретить Новый год последними в России!

Сахалин: к ледяному морю

Ледопады и крабалка — как минимум с двумя экзотическими понятиями туристы знакомятся на Сахалине зимой. Ледопады можно увидеть по пути в живописную бухту Охотского моря под названием Тихая — это застывшие мелкие ручьи, свисающие сосульками со склонов гор. Ну а определение крабалки очевидно: результат подледной рыбалки — вкуснейший обед из только что выловленных крабов.