Туроператоры сообщили о повышении спроса на санатории в России

Показатель в полтора раза больше предложения. Почти половина туристов в 2023 году столкнулись с отказами в бронировании отдыха в оздоровительных комплексах из-за нехватки мест, сообщили газете «Известия» опрошенные представители индустрии.

Такая проблема была в здравницах Кавминвод и Краснодарского края: избыточный спрос там составил 50%, в Белокурихе в Алтайском крае не смогли разместиться около 40% желающих.Аналитики отмечают, что инвестировать в строительство здравниц невыгодно, поскольку у них долгий срок окупаемости. В отличие от отеля, каждый такой объект нужно обеспечить медицинским оборудованием и персоналом, что влечёт вторичные сложности в связи с санкциями и поиском специалистов.