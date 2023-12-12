Стало известно, где предпочитают останавливаться туристы в Петербурге

По данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», в 2023 году около 32,2% туристов, прибывших в город, выбрали в качестве места проживания дома родственников или друзей, пишет РБК. Еще 26,3% предпочли остановиться в апартаментах или съемных квартирах.

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Это означает, что большая часть туристического потока – около 58,5% – обходится стороной гостиниц и хостелов. Общее число посетителей в Северной столице в текущем году значительно возросло и ожидается достижение отметки в 9,4 миллиона человек.

Комитет по развитию туризма Петербурга уточнил, что суммарная доля мест размещения для российских туристов в гостиничной инфраструктуре города составила 39,2%. Из них лишь 0,6% занимали санатории и пансионаты.

Отмечается, что наиболее популярными для проживания стали отели категорий «3 звезды» и «4 звезды», где остановились около 12,3% и 11,9% туристов соответственно. Загрузка гостиниц отмечена на уровне 66% в категориях от 3 до 5 звезд.

Иностранный туристический поток оставался невеликим – лишь около 6%, но вырос на 68% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 574 тысяч человек. Гости из дальнего и ближнего зарубежья примерно поровну составляли этот поток.

Те, кто прибывал из дальнего зарубежья, предпочитали останавливаться у друзей и родственников (35,6%). Также увеличилась доля туристов, которые выбирали апартаменты или съемные квартиры, достигнув 12,1% по сравнению с 9,1% в 2022 году. Общая доля иностранных туристов в гостиницах, отелях, хостелах и других местах проживания составила 51,2% в 2023 году.