В каждом пассажирском вагоне в России появится безналичный расчет

Федеральная пассажирская компания (ФПК), входящая в РЖД, планирует внедрить безналичную оплату в каждом вагоне поезда. Работы по данной инициативе завершатся в 2024 году. Для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров. Оно будет оснащено приложением для безналичного расчета. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Пястолов.

«Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон», — передает РИА Новости слова Пястолова.

Он добавил, что на данный момент работа по внедрению безналичного расчета проведена в 90 поездах. Она должна завершиться в первом квартале 2024 года.

По словам Пястолова, планировалось завершить работу по обновлению программного обеспечения до конца 2023 года. Но с учетом большого объема работы на федеральном уровне работы она завершится в следующем году.

Ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. А также о проведении безналичной оплаты с его помощью. Позже в стране ввели безналичный расчет за сдачу металлолома. Теперь при сдаче отходов цветных и черных металлов и металлолома закон исключает возможность расчета наличными купюрами, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.