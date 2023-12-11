В Москве наградили победителей премии Russian Traveler Awards 2023. Номинанты от Архангельской области удостоены сразу трех дипломов. Два призовых места получил музей-заповедник «Малые Корелы». Популярное у северян и гостей Поморья место обошло в голосовании Петербург и Ярославскую область.

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«Архангельская область была представлена в восьми номинациях, в двух из которых заняла призовые места», – пишет туристический портал «Открытый Север».

Музей-заповедник «Малые Корелы» в номинации «Культурно-исторический объект / Музей» удостоился двух наград: первое место от жюри и первое место в онлайн-голосовании.

В 2023 году музей-заповедник отметил полувековой юбилей со дня открытия. Это один из крупнейших в России музеев деревянного зодчества под открытым небом, занимающий территорию около 140 гектаров.

Третье место в номинации «Экомаршрут» по итогам онлайн-голосования присуждено экологической тропе «Птицы, рыби и киты» национального парка «Онежское Поморье».