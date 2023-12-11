Из Самары пустят дополнительные и тематические поезда в праздники

Дополнительные составы будут курсировать с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

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Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, жители Самары смогут отправиться на дополнительных рейсах в Уфу, Саранск, Пензу, Ульяновск, Москву, Адлер и на Имеретинский курорт.

Также будут курсировать тематические поезда, пассажиры которых смогут побывать в другом городе на экскурсии и вернуться домой.

Железнодорожный круиз отправится в путешествие со 2 по 4 января из Самары и Ульяновска в Москву, а со 2 по 5 января - из Самары в Ярославль и Саранск.