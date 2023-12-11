7 новогодних ярмарок, которые стоит посетить в Калининграде

Во время предновогодней суеты Калининград наполняется праздничной атмосферой, предлагая жителям и гостям города насладиться зимним волшебством и выбрать подарки для близких. «Клопс» составил подборку тематических маркетов, которые следует посетить, чтобы зарядиться нужным настроением.

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Новогодняя ярмарка в пивоварне «Понарт»

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Даты: с 16.12.23 по 17.12.23 и с 22.12.23 по 8.01.24 (время с 11:00 до 21:00)

Она будет проходить на территории пивоварни. Помимо продажи новогодних изделий от калининградских мастеров, там же ожидается концертная программа и мастер-классы. Для детей покажут выступление аниматоров, а те, кто ещё не купил новогоднее дерево, могут посетить ёлочный базар.

Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

Даты: 17 и 18 декабря

Площадка будет работать в кафе «Хюгге». Туда стоит прийти за новогодними свечами, авторскими ароматами, украшениями, одеждой и другими подарками к приближающимся праздникам. Помимо самой ярмарки покажут мастер-классы на гончарном круге и ручной лепке.

«Театр мастеров»

Даты: каждую субботу с 3 по 24 декабря

Мероприятие проходит в пространстве «Сигнал», где собирается сообщество мастеров. На выставке-продаже представлены одежда изо льна, керамика, разнообразные украшения. Также можно побывать на лекциях, демонстрации умений, послушать хорошую музыку и пообщаться в приятной атмосфере.

Ярмарка на Острове Канта

Даты: с 22 декабря по 13 января

Открывается ярмарка на острове Канта у стен Собора. Её стоит посетить тем, кто хочет насытиться рождественской атмосферой, выпить глинтвейн и купить подарки для себя и своих близких. Эта ярмарка работает дольше всех — до 13 января.

«Звонкий маркет»

Дата: 24 декабря

В пиццерии «Форма» пройдет ярмарка от винтажного шоурума «Chipi clo» — «Звонкий маркет». Там вы сможете насладиться не только винтажными находками, но и найти для себя украшения, которые подчеркнут вашу индивидуальность. А для настоящих гурманов будет приготовлена пицца, её можно будет попробовать прямо на мероприятии.

«Омела предновогодняя»

Дата: 25 декабря

Семейное торжество пройдет на территории Арт-кластера на Каштановой аллее, 1а. В ярмарке участвуют мастера, работающие с природными материалами и натуральными продуктами, а также все, в чьих работах поднимается тема природы и её популяризация и защита.

Новогодняя ярмарка в ТРЦ «Европа»

Даты: весь декабрь и до 8 января