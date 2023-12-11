В Сочи появятся новые курортные комплексы
В Лазаревском районе Сочи планируется возвести четыре санаторно-курортных комплекса для развития туризма. Об этом мэр города Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Копайгородского, комплексы будут категории 4-5 звезд, являющейся самой востребованной на сегодняшний день. Предполагается, что город получит дополнительно 5,5 тысячи рабочих мест.
«Для нас важно, чтобы все проекты были общественно значимыми, они должны включать в себя создание условий для работников, к примеру, строительство кампусов для сотрудников, развитие и благоустройство территорий», — говорится в публикации.
Мэр отметил, что около полусотни новых инициатив, которые разработаны для Сочи, дадут городу около 20 тысяч рабочих мест.
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