На курорте «Мамисон» установят более 70 снежных пушек

На горнолыжном курорте «Мамисон», строящемся в Алагирском районе Северной Осетии, в 2024 году начнут установку снежных пушек. Планируется, что первых отдыхающих курорт примет следующей зимой.

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«В настоящее время на территории Алагирского района единый институт развития СКФО — компания „Кавказ.РФ“ ведет активное строительство нового всесезонного курорта „Мамисон“. Планируется, что первых гостей курорт примет в следующем зимнем сезоне 2024 2025 годов. В следующем году на склонах начнут устанавливать 77 снежных пушек», — сообщил ТАСС глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Сейчас на курорте ведется строительство двух канатных дорог, горнолыжных трасс всех уровней сложности протяженностью 20 км. Пока позволяют погодные условия, строители заливают фундамент под опоры канатных дорог, прокладываются дороги, строятся многофункциональный центр площадью более 6 тысяч квадратных метров, парковка на 420 машиномест, гараж для хранения и обслуживания ратраков. Будет создано 700 мест размещения.

Планируется, что к 2030 году протяженность трасс на курорте возрастет до 43 км, на которые туристов будут доставлять 5 канатных дорог, а количество мест размещения увеличится до 3 тысяч.

Курорт предполагается сделать круглогодичным. Зимой к услугам отдыхающих будут горнолыжные трассы и сноупарк, а летом здесь можно будет заниматься альпинизмом, парапланерным спортом и рафтингом. На курорте будут сконцентрированы самые разные виды туризма: историко-культурный, спортивный, гастрономический, этнографический и бальнеологический (на территории курорта находится несколько десятков источников минеральной воды).