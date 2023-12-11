Туризм в Северной столице может побить новый рекорд

Петербург к концу декабря может установить рекорд по продаже новогодних туров

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Согласно сообщению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, Санкт-Петербург готовится установить новый рекорд по объемам продаж туров на новогодние праздники, пишет «Форпост Северо-Запад». На текущий момент, к началу декабря, объемы продаж уже превысили прошлогодние показатели на 22%. Отмечается, что при наличии свободных мест в отелях спрос может увеличиться до 40% относительно предыдущих лет.