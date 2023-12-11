Стало известно, сколько горнолыжных трасс официально открылось в Башкирии

Как сообщает Минтуризма региона, среди них легендарный и один из наиболее известных «Абзаково» в Белорецком районе. Расположенный в 280 километрах от Уфы, этот курорт предлагает 13 трасс на 14,9 километра, а также планы построить новый гостиничный корпус, рассчитанный на 200 человек.

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В том же районе находится комплекс «Мраткино», предоставляющий восемь трасс различной сложности, включая одну для детей, на расстоянии 250 километров от Уфы.

Еще один курорт – «Банное» в Абзелиловском районе на расстоянии 310 километров от Уфы, предлагает девять трасс протяженностью 10 километров.

В самой столице Башкирии, в Уфе, есть «Олимпик-парк» и «Ак Йорт», предлагающие соответственно пять и три трассы для катания.

Другие курорты включают в себя «Уязы-тау» на границе Башкирии и Татарстана, «Павловский парк», «Красный ключ», «Алая роза», «Беркут», «Звёздный», «Кандры-Куль», «Куштау», и «Родео» в Учалах, предлагающие различные трассы и возможности для зимних развлечений.