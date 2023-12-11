Первые горнолыжные курорты заработали в Новосибирске

В Новосибирске заработали первые горнолыжные курорты. Уточним, что речь идет про базы в «Юрманке», в комплексе «Горный», «Иня» и в других.

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Комплекс «Юрманка» расположен в Маслянинском районе Новосибирской области на Глухариной горе Салаирского кряжа. Там есть шесть трасс от 360 до 960 метров. Разовый подъем стоит 100 рублей в будние дни и 200 рублей в выходные. Дневной абонемент обойдется от 1 200 до 1 700 рублей. Трассы откроются 16 декабря и будут работать с 10:00 до 17:00.

База «Иня» находится на Ключ-Камышенском плато. Здесь есть три трассы от 330 до 500 метров. Дата открытия и стоимость пока неизвестны.

В комплексе «Альбатрос» можно прокатиться на одной 300-метровой трассе. По вечерам она освещается огнями. Один час для взрослых стоит 300 рублей, а для детей 250. В выходные дни стоимость абонемента увеличивается на 50 рублей.