Горнолыжный сезон на Эльбрусе: какие новшества ждут гостей зимнего курорта?

На Эльбрусе открыли горнолыжный сезон, но любители экстремальных видов спорта начали обкатывать трассы еще до официального старта. Большинство отдыхающих – из стран Содружества. Какие новшества ждут гостей зимнего курорта, узнала корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

© pxhere

На курорте так много снега, что кататься можно даже у подножия горы. Укатаны все 17 километров горнолыжных трасс.

Видео дня

«Во-первых, большие широкие трассы. Обилие снега. Эльбрус никогда не подводит со снегом. На каждом курорте своя атмосфера. Эльбрус питает энергией», – сказал отдыхающий Михаил.

Солнце не слепит, иногда выглядывает из-за вершин и дает настроение. На Эльбрусе в эти дни легкий мороз, но сильный ветер. Канатную дорогу периодически останавливают, рассказывают туристы.

«Красота невероятная. На канатке кататься в первый раз было страшно, она в один момент замерла и я подумала, что «все, приехали». Сидела и думала, что если умру, то, по крайней мере, в такой красоте», – поделилась отдыхающая Яна Бечковская.

На горе самый продолжительный в стране сезон катания – больше семи месяцев. Работают три очереди канатных дорог с закрытыми кабинами. В том числе самая высокогорная в стране: расположена на отметке 3847 метров над уровнем моря.

Чтобы туристы больше времени проводили на склонах, в этом сезоне открыли дополнительные билетные кассы, а подъем на канатной дороге теперь можно оплатить банковской картой прямо на турникете.

«Как нам обещали, что все трассы будут открыты, так и есть. Солнышко, погода замечательная, ветер минимальный, просто отлично, все, как и нужно», – сказал отдыхающий Дмитрий Елесов.

Смотровая площадка Гарабаши – место для самых эффектных фотографий на фоне кавказских пиков и вечных ледников. Здесь можно попробовать горный травяной чай. Говорят, на такой высоте напиток хорошо тонизирует и успокаивает. В этом сезоне ждут наплыва гостей и обещают запустить две канатные дороги, а также дополнительно проложить еще шесть километров горнолыжных трасс.