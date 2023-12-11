Где в Нижнем Новгороде можно покататься на коньках

Катание на коньках уже не первый год является самой популярной зимней забавой для нижегородцев, и многочисленные ледовые шоу только подогревают интерес к ней.

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Нынешней зимой во всех районах города будет работать множество катков, причем ряд из них можно посетить бесплатно.

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ИА «В городе N» составило список мест, где можно провести время на свежем воздухе всей семьей и приобщиться к спорту.

Нижегородская ярмарка

Где: улица Совнаркомовская, 13.

Когда: 15 декабря — 15 января — с 10:00 до 22:00, 1 января — с 12:30 до 23:30, 2 — 8 января — с 10:00 до 23:00, 9 января — технический перерыв. Каждый сеанс будет длиться 1,5 часа (после предусмотрен технический перерыв на выравнивание льда). Максимальная вместимость катка — 220 человек.

Почем: по будням: для взрослых — 250 рублей днем (до 17:30) и 300 рублей вечером (после 17:30); для детей от 7 до 14 лет включительно — 150 рублей днем (до 17:30) и 200 рублей вечером (после 17:30), для семей (один взрослый и два ребенка) — 350 рублей днем (до 17:30) и 500 рублей вечером (после 17:30). По выходным и праздничным дням: для взрослых — 400 рублей, для детей — 200 рублей, для семей — 600 рублей. Бесплатно — для детей 3-6 лет.

Прокат коньков — 250 рублей, заточка — 300 рублей, пингвин-помощник — 200 рублей.

Стадион «Динамо»

Где: улица Большая Покровская, 53.

Когда: в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 21:30, в будние дни — с 16:00 до 21:30. По понедельникам каток не работает, если это не праздничный день.

Почем: по будням: взрослые и дети с 12 лет — 200 рублей, дети 7 — 12 лет — 100 рублей, один сопровождающий без коньков — 100 рублей. По выходным: взрослые и дети с 12 лет — 250 рублей, дети 7 — 12 лет — 150 рублей, один сопровождающий без коньков — 150 рублей. Дети до семи лет — бесплатно.

Прокат коньков до 34 размера по будням — 100 рублей, по выходным — 150 рублей, с 34 размера по будням — 150 рублей, по выходным — 200 рублей. Заточка коньков по будням — 150 рублей, по выходным — 200 рублей. Ледовые ходунки по будням — 150 рублей, по выходным — 200 рублей. Въезд на стадион по будням — 350 рублей за один автомобиль с водителем, по выходным — 400 рублей. Остальные пассажиры оплачиваются согласно прейскуранту.

Парк «Швейцария»

Где: остановка «Аквапарк».

Когда: сеансы: с 10:00 до 11:15, с 12:00 до 13:15, с 14:00 до 15:15, с 16:00 до 17:15, с 18:00 до 19:15, с 20:00 до 21:15, с 21:45 до 23:00 (только пятница, выходные и праздничные дни). По понедельникам каток не работает.

Почем: по будням: для взрослых — 250 рублей, для детей — 100 рублей, по выходным: для взрослых — 400 рублей, для детей — 150 рублей. Дети до семи лет могут прийти на каток бесплатно в сопровождении взрослых с билетами. 100%-скидка действует для ветеранов ВОВ, героев России и Советского союза. Для льготных категорий — детей-сирот, инвалидов, членов многодетных и приемных семей — скидка составляет 50%.

Прокат коньков: для взрослых — 400 рублей, для детей до 14 лет — 150 рублей. Заточка коньков — 250 рублей, аренда «помощника» — 2000 рублей.

Стадион «Труд»

Где: Юбилейный бульвар, 30.

Когда: по субботам сеансы с 18:30 до 20:30, по воскресеньям и в субботу 30 декабря — с 15:30 до 17:30 и с 18:30 до 20:30.

Почем: для взрослых (в том числе сопровождающих ребенка) — 250 рублей, для детей с 7 до 10 лет — 150 рублей. Детям до семи лет, детям участников СВО, пенсионерам, ветеранам, героям Советского Союза и РФ — бесплатно.

Прокат коньков: взрослый — 250 рублей, детский — 150 рублей.

Каток «Катушка» в Автозаводском парке

Где: улица Героя Прыгунова, 2.

Когда: по будням — 11:00 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 21:00.

Почем: входной билет со своими коньками по будням: — 350 рублей, по выходным и праздникам — 400 рублей, по средам (кроме праздничных дней) — 200 рублей, детям до семи лет — бесплатно; с прокатом по будням для взрослых — 450 рублей, по выходным — 550 рублей, по средам — 300 рублей, для детей до семи лет по будням — 300 рублей, по выходным — 350 рублей, по средам — 200 рублей.

Входной билет для сопровождающего — 50 рублей, аренда комплекта защиты — 50 рублей.

Каток «Северное сияние»

Где: парк имени 1 Мая.

Когда: по будням — с 11:00 до 23:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 23:00.

Почем: по будням: для взрослых — 250 рублей, для детей — 100 рублей, по выходным и праздникам: для взрослых — 350 рублей, для детей — 150 рублей. Для сопровождающих по будням — 50 рублей, по выходным — 100 рублей.

Прокат коньков: по будням для взрослых — 300 рублей, для детей — 100 рублей, по выходным для взрослых — 400 рублей, для детей — 150 рублей.

Каток «Горьковская елка»

Где: проспект Ленина, 32, около кинотеатра «Россия».

Когда: с 13:00 до 21:00

Почем: бесплатно

Стадион «Водник»

Где: улица Алексеевская, 30а.

Когда: с 12:00 до 14:00, с 20:15 до 21:45.

Почем: бесплатно.