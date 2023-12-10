Труднодоступные места в России — 5 интересных локаций

Эти уголки могли бы стать местами притяжения для туристов, если бы не обстоятельства.

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«Чтобы объездить все вдохновляющие локации России, не хватит целой жизни. Однако даже если чудесным образом решить вопрос со временем, в некоторые места нашей страны попасть всё равно не получится — вмешаются другие обстоятельства, которые не так-то легко преодолеть. Собрал несколько локаций, которые могли бы стать крупными туристическими центрами, но судьба распорядилась иначе».

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Столбы выветривания Маньпупунёр, Республика Коми

Каменные останцы, возвышающиеся над плато Маньпупунёр, входят в число самых узнаваемых природных достопримечательностей России. Однако попасть к ним непросто: доступ на территорию Печоро-Илычского заповедника открыт лишь для 2000 человек в год.

Ещё одна сложность – заброска: столбы находятся так далеко от ближайшей «цивилизации», что единственная возможность добраться до них – зафрахтовать вертолёт. Но счастливчики, которые преодолеют все трудности, будут вознаграждены: увидеть семь останцев, похожих на уставших путников, и впечатляющую природу Коми, повезёт не каждому.

Город Саров, Нижегородская область

Среди всех населённых пунктов России особо выделяются 38 ЗАТО – закрытых административно-территориальных образований. Созданные в СССР как секретные научно-исследовательские и производственные центры, многие из них до сих поддерживают строгий пропускной режим и не пускают на свою территорию «чужих».

Тем интереснее соседство атомного города Сарова в Нижегородской области с одной из значимых православных обителей – Саровской пустыней, где подвизался преподобный Серафим Саровский. С 2018 года эти места объединили в паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров», предполагая развивать город и в контексте путешествий. Однако на сегодняшний день и сам «уголок социализма на Нижегородской земле», и обитель остаются закрытыми для массового посещения.

Остров Ратманова, Чукотка

Каждый российский школьник точно знает: крайняя точка России на востоке – мыс Дежнёва. Однако в 35 км в сторону Аляски расположен остров Ратманова, который оспаривает у мыса это звание – правда, с оговоркой. Суровый и малонаселённый остров Ратманова – самая восточная островная точка нашей страны. Вместе с соседом, островом Крузенштерна, он образует Диамидовы острова, по которым проходят граница США и России и линия перемены дат.

В общем, остров Ратманова – место очень символичное и привлекательное для всех, кто «коллекционирует» знаковые точки на карте. А ещё – красивое той суровой северной красотой, которая привлекает многих отчаянных путешественников. Однако попасть сюда почти невозможно: в отличие от американского соседа, где постоянно живут несколько эскимосских семей, на острове Ратманова действует лишь пограничная служба.

Метро-2 в Москве

Единственное место в этой подборке, куда нельзя попасть, потому что невозможно быть точно уверенным в его существовании – московское Метро-2. Споры о системе подземных командных пунктов и коммуникаций для эвакуации членов Политбюро ведутся с момента открытия московского метрополитена и не утихают до сих пор.

Среди наиболее распространённых сведений о Метро-2 – максимальная глубина залегания (до 250 м!) и сразу четыре ветки, самая длинная из которых достигает 60 км. Впрочем, гораздо проще поверить в существование системы технических тоннелей, необходимых для обслуживания станций обычного городского метро. И попасть туда было бы очень любопытно.

Кроноцкий заповедник на Камчатке и Дoлина гейзеров

Выходя на берега Кроноцкого и Камчатского заливов, Кроноцкий заповедник воссоздаёт все знаковые ландшафты полуострова – от приморских тундровых низменностей до вулканических высокогорий с ледниками. Побывать здесь – значит побывать в самом сердце Камчатки. А увидеть Дoлину гейзеров – ещё и познать всю её мощь и величие.