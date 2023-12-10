Труднодоступные места в России — 5 интересных локаций
Эти уголки могли бы стать местами притяжения для туристов, если бы не обстоятельства.
«Чтобы объездить все вдохновляющие локации России, не хватит целой жизни. Однако даже если чудесным образом решить вопрос со временем, в некоторые места нашей страны попасть всё равно не получится — вмешаются другие обстоятельства, которые не так-то легко преодолеть. Собрал несколько локаций, которые могли бы стать крупными туристическими центрами, но судьба распорядилась иначе».
Столбы выветривания Маньпупунёр, Республика Коми
Каменные останцы, возвышающиеся над плато Маньпупунёр, входят в число самых узнаваемых природных достопримечательностей России. Однако попасть к ним непросто: доступ на территорию Печоро-Илычского заповедника открыт лишь для 2000 человек в год.
Ещё одна сложность – заброска: столбы находятся так далеко от ближайшей «цивилизации», что единственная возможность добраться до них – зафрахтовать вертолёт. Но счастливчики, которые преодолеют все трудности, будут вознаграждены: увидеть семь останцев, похожих на уставших путников, и впечатляющую природу Коми, повезёт не каждому.
Город Саров, Нижегородская область
Среди всех населённых пунктов России особо выделяются 38 ЗАТО – закрытых административно-территориальных образований. Созданные в СССР как секретные научно-исследовательские и производственные центры, многие из них до сих поддерживают строгий пропускной режим и не пускают на свою территорию «чужих».
Тем интереснее соседство атомного города Сарова в Нижегородской области с одной из значимых православных обителей – Саровской пустыней, где подвизался преподобный Серафим Саровский. С 2018 года эти места объединили в паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров», предполагая развивать город и в контексте путешествий. Однако на сегодняшний день и сам «уголок социализма на Нижегородской земле», и обитель остаются закрытыми для массового посещения.
Остров Ратманова, Чукотка
Каждый российский школьник точно знает: крайняя точка России на востоке – мыс Дежнёва. Однако в 35 км в сторону Аляски расположен остров Ратманова, который оспаривает у мыса это звание – правда, с оговоркой. Суровый и малонаселённый остров Ратманова – самая восточная островная точка нашей страны. Вместе с соседом, островом Крузенштерна, он образует Диамидовы острова, по которым проходят граница США и России и линия перемены дат.
В общем, остров Ратманова – место очень символичное и привлекательное для всех, кто «коллекционирует» знаковые точки на карте. А ещё – красивое той суровой северной красотой, которая привлекает многих отчаянных путешественников. Однако попасть сюда почти невозможно: в отличие от американского соседа, где постоянно живут несколько эскимосских семей, на острове Ратманова действует лишь пограничная служба.
Метро-2 в Москве
Единственное место в этой подборке, куда нельзя попасть, потому что невозможно быть точно уверенным в его существовании – московское Метро-2. Споры о системе подземных командных пунктов и коммуникаций для эвакуации членов Политбюро ведутся с момента открытия московского метрополитена и не утихают до сих пор.
Среди наиболее распространённых сведений о Метро-2 – максимальная глубина залегания (до 250 м!) и сразу четыре ветки, самая длинная из которых достигает 60 км. Впрочем, гораздо проще поверить в существование системы технических тоннелей, необходимых для обслуживания станций обычного городского метро. И попасть туда было бы очень любопытно.
Кроноцкий заповедник на Камчатке и Дoлина гейзеров
Выходя на берега Кроноцкого и Камчатского заливов, Кроноцкий заповедник воссоздаёт все знаковые ландшафты полуострова – от приморских тундровых низменностей до вулканических высокогорий с ледниками. Побывать здесь – значит побывать в самом сердце Камчатки. А увидеть Дoлину гейзеров – ещё и познать всю её мощь и величие.
Оставаясь одной из самых желанных, но труднодоступных локаций, Дoлина гейзеров принимает только небольшие группы организованных туристов – редко и крайне неохотно. Чтобы побывать здесь, необходимо, чтобы сошлись сразу несколько факторов: набралась группа, нашлись свободные «окна» в расписании вертолётчиков и не подвела погода. Впрочем, результат гарантированно превзойдёт самые смелые ожидания.