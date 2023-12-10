Цена туров в Санкт-Петербург на Новый год начинается от 15 тысяч рублей

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что поездки в Санкт-Петербург на Новый год пользуются наибольшим спросом, и определили, сколько стоят каникулы в городе на Неве. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

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В публикации отмечается, что стоимость трехдневного тура в Северную столицу начинается от 15 тыс. рублей на двоих при размещении в трехзвездочном отеле.

В АТОР подчеркнули, что спрос на поездку в Санкт-Петербург на новый год превышает прошлогодние показатели на 20-60%. Увеличилась глубина бронирования подобных поездок: первые заказы оплатили еще в августе, добавили в ассоциации.

До этого стало известно, что российская туристическая отрасль пока затруднилась дать прогнозы по росту турпотока граждан РФ на Шри-Ланку после того, как им начали выдавать бесплатные визы.