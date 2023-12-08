Где на Урале можно погостить у Деда Мороза

Перед Новым Годом многие жители Урала ходят на площадь, где установлена большая елка. Однако «напитаться» новогодним настроением можно и в других местах. Сервис «Яндекс.Путешествия» поделился с URA.RU, какие резиденции Деда Мороза на Урале можно посетить.

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На территории Свердловской области, в уютной деревне Арамиль, раскинулся парк «Сказов», где каждый желающий может встретиться с братом Деда Мороза. В этом волшебном дворце, окруженном сказочной атмосферой, проводятся яркие праздничные экскурсии, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. Кульминацией года является новогодний фестиваль с детскими представлениями, где встречают гостей Уральский Дед Мороз и его супруга Весна Красна.

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Добраться до парка «Сказов» можно на электричке, отправляющейся от екатеринбургской станции «Екатеринбург-Пассажирский» до Арамиля. Поездка занимает менее часа. От станции до парка всего 15 минут пешком. Также на территории парка работает гостиница «Парк Сказов».

Для тех, кто мечтает встретить настоящего Деда Мороза, стоит отправиться в Копейск. Там, в деревне «Горка» находится не только великий волшебник, но и Снегурочка, Морозенок и другие сказочные герои. Праздничные мероприятия и интерактивные экскурсии создают неповторимый праздничный настрой, а каждый гость может оставить письмо для Деда Мороза и покормить местных птиц.

Из Екатеринбурга в Челябинск можно добраться на поезде за 6 часов, а оттуда до Копейска — на маршрутке № 129. Остановка «Огородная» будет ориентиром для пешей прогулки до деревни «Горка».

Это место можно по праву считать одним из главных филиалов официальной резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Гостей развлекают сказочные персонажи, а на территории расположено несколько достопримечательностей, которые идеально подходят для семейного фото на память. Из центра Перми до резиденции удобнее всего добраться на такси, что займет около 30 минут.

В Кургане новая резиденция Деда Мороза, открытая в Центральном Парке Культуры и Отдыха, уже успела завоевать положительные отзывы. Праздничные мероприятия, включающие хороводы и песни, обещают массу удовольствия для всех гостей. До резиденции можно доехать на автобусе № 55.

Для желающих изучить ненецкую культуру и встретиться с Ямал Ири, которого еще называют ямальским Дедом Морозом, следует отправиться в Салехард. Резиденция находится в Горнокнязевске, всего в 10 км от города, где Дед Мороз в своем чуме радушно встречает гостей. До Горнокнязевска можно доехать на маршрутке № 502, а путь от остановки до резиденции займет пару минут.

В Мегионе парк «Югра» приглашает познакомиться с Йахли-Ики, хантыйским Дедом Морозом, который является охотником и оленеводом. Гостей встречает фея Миснэ и другие известные сказочные персонажи. Также предлагаются национальные игры и угощения. До резиденции от Мегиона необходимо доехать на такси.

Тюмень приглашает на уникальное путешествие на «Полярном экспрессе», где посетителя встретят Дед Мороз и другие персонажи, а дети получат подарки за стихи. Сбор участников происходит у городской елки на вокзале.